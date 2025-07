Juventus, una stagione con così tanti casi scottanti non si era mai vista: serve una soluzione in dirigenza

La stagione della Juventus, che ha già visto l'esonero di un allenatore in corsa, fatto accaduto raramente nella storia bianconera, riserva altre sorprese. Anche qui, si tratta di situazioni anomale, alle quali la Juventus ci ha poco abituato, e che danno l'idea della fase difficile che sta attraversando la Vecchia Signora.

E' difficile infatti ricordare un numero 10 della Juventus commettere una leggerezza come quella messa in atto da Kenan Yildiz contro il Monza: una gomitata a Bianco, un'espulsione gratuita che ha messo in difficoltà la squadra contro i brianzoli e che, con le due giornate di squalifica, recherà un danno per l'assenza del turco in due match fondamentali per la stagione bianconera, le trasferte con Bologna e Lazio. Qualificazione alla Champions ancora apertissima, così come le Quote retrocessione Serie A, con le scommesse sulla lotta salvezza.

L'esempio più simile che ci torna in mente è l'espulsione di Zidane (non un '10' di numero, ma di fatto) in Champions League nel 2000-01, per una testata al difensore tedesco Kientz, contro l'Amburgo nella fase a gironi. Ma quella, anche se terminò la stagione senza titoli, era ben altra Juve, con una forza societaria e una coesione lontane da quelle attuali, e quindi in grado di ammortizzare anche la squalifica di Zizou.

E' dura ricordare anche episodi come quello che, ieri, ha visto protagonista il brasiliano Douglas Luiz, che sui social ha sfogato la sua delusione per l'andamento della sua prima stagione a Torino e si è lasciato andare a un'invettiva sul suo utilizzo da parte della Juventus. Sono cambiati i tempi, d'accordo, e questa è l'era dei social, ma una volta queste situazioni la Juventus riusciva a gestirle nel chiuso dello spogliatoio, e non sulla pubblica piazza.

Ora, bene ha fatto la società a multare Yildiz e bene farà, nel caso, a multare Douglas Luiz. Ma al di là dei provvedimenti interni, i due episodi in questione, sommati all'esonero di Motta e agli altri 'casi' che hanno caratterizzato l'annata bianconera (Danilo, Gatti, Vlahovic...), rendono l'idea di un ambiente in ebollizione.

E fanno pensare alla necessità da parte della Juventus, necessità più volte evidenziata su queste pagine, di provvedere al più presto a una ridefinizione del quadro dirigenziale. Appare sempre più evidente infatti l'urgenza di inserire uomini di calcio nell'organigramma bianconero, là dove Cristiano Giuntoli è con tutta evidenza troppo solo per poter gestire ogni tipo di situazione, dal mercato alla comunicazione, passando per la gestione di allenatore e spogliatoio. La promozione di Giorgio Chiellini, o l'inserimento di altre figure dal comprovato dna juventino, sono operazioni che non possono più essere rinviate.

