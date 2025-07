Juventus, 'urgenza' difesa: da Hancko a Tomori e Silva, il piano di Giuntoli

Reduce dalla delusione in Supercoppa Italiana, con l’eliminazione in semifinale in rimonta per mano del Milan di Sergio Conceicao,. Il piano, delineato già da mesi per sopperire ai gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, prevede l’arrivo di due difensori entro i prossimi trenta giorni. La priorità è assicurarsi un rinforzo nel più breve tempo possibile, in modo da averlo a disposizione per le prossime sfide di campionato, nel tour de force che vedrà la squadra di Thiago Motta affrontare, e ine poi chiudere per un secondo innesto entro la chiusura del mercato di febbraio.

“URGENTE" - Direttamente a Riad, il Managing Director Football Cristiano Giuntoli ha sottolineato la necessità della Juventus di intervenire sul mercato per andare a rinforzare il reparto arretrato: “È urgente, però conosciamo il mercato di gennaio, è un mercato molto complicato, perchè le partite ce le hanno anche le altre squadre, quindi le carte le scopriranno gli altri più avanti. Stiamo un po' ad aspettare la situazione giusta e migliore per noi”.

PRIORITÀ HANCKO - Cristiano Giuntoli ha puntato forte su David Hancko, difensore mancino ex Fiorentina e Sparta Praga e ora al Feyenoord, valutato dagli olandesi tra i 25 e i 30 milioni e considerato cedibile soltanto in estate. La Juventus, a caccia di un sostituto anche per via dell’uscita di Danilo, cercherà fino all’ultimo di convincere il club di Rotterdam a lasciar partire lo slovacco già a gennaio.

TOMORI - Parallelamente, il direttore tecnico bianconero monitora diverse opzioni per il secondo rinforzo. Tomori resta nella lista, ma il cambio in panchina del Milan - con l’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Fonseca - ha rallentato una trattativa avviata prima di Natale. Il difensore inglese ha chiesto di poter restare in rossonero e, rilanciato in campo dal nuovo tecnico, con la maglia da titolare proprio a Riad in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, sembra ora meno propenso ad un trasferimento. “Tomori sicuramente è un calciatore interessante, ma ce ne sono anche altri - ha dichiarato Giuntoli prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus di Supercoppa Italiana -. Noi in questo momento stiamo monitorando qualche soluzione, poi dipende molto dagli altri. Nel mercato di gennaio dobbiamo aspettare prima le esigenze degli altri, perchè durante il campionato ognuna di loro ha delle dinamiche differenti, quindi ci vuole un pochino di pazienza”.

LE ALTERNATIVE - Giuntoli non molla Antonio Silva, per il quale il Benfica non accetta soluzioni in prestito ma solo la cessione a titolo definitivo. Resta da capire il futuro di Araujo del Barcellona, uruguaiano con passaporto spagnolo, e di Milan Skriniar, in uscita dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito semestrale e richiesto da diversi club in Turchia, Inghilterra e Germania. In un mercato di gennaio definito “complicato” dallo stesso Giuntoli, la Juventus attende l’occasione giusta senza perdere di vista le tempistiche dettate da partite ravvicinate e obiettivi stagionali da inseguire. Il dirigente bianconero è conscio della necessità di intervenire al più presto, ma con pazienza e senza azzardi, per rinforzare la retroguardia della squadra di Thiago Motta.