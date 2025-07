Juventus, Veiga ha convinto: 30 milioni chiesti dal Chelsea, la strategia di Giuntoli

La Juventus ha preso Renato Veiga nello scorso mercato di riparazione, in prestito secco e oneroso per quasi 5 milioni di euro totali dal Chelsea. Primi contatti risalenti all’inizio di gennaio ma la sensazione diffusa era quella di una seconda o terza scelta. Il portoghese, sul campo, sta dimostrando a tutti che in termini di personalità non è secondo a nessuno. Esalta i tifosi bianconeri per la sua grinta e Thiago Motta per quella capacità di impostare l’azione con qualità.

JUVE AL LAVORO - Il Chelsea ha dato il via libera alla cessione di Veiga solo perché chiuso dalla enorme concorrenza ma sul portoghese crede molto. Almeno dal punto di vista economico tanto che a gennaio aveva chiesto oltre 30 milioni per il diritto di riscatto alla Juventus. Cristiano Giuntoli sta già portandosi avanti con il lavoro, l’idea sarebbe quella di rinnovare il prestito al termine della stagione inserendo, questa volta, un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

DA UN PORTOGHESE ALL’ALTRO - Cosa hanno in comune Antonio Silva e Renato Veiga? Sono entrambi portoghesi e piacciono molto alla Juventus: il primo l’ha sfiorata a gennaio, il secondo rischia di rimanerci a lungo. E la conferma di Renato Veiga potrebbe anche allontanare definitivamente Antonio Silva da Torino per portarlo a Milano dove c’è un Milan seriamente intenzionato a puntare su di lui.