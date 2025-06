Juventus, via un altro leader? Perin fondamentale per il gruppo, ma riflette sul futuro

Nelle rivoluzioni in programma, ecco, si spalancano pure le opportunità. Specialmente quelle di mercato. Capita così che, programmi già fatti e a volte quasi blindati, possano essere messi in discussione. Occhio allora alla situazione dei portieri in casa Juve. Michele Di Gregorio è stato di fatto già riscattato, con lo scatto della clausola che obbliga i bianconeri ad acquistarlo; per Carlo Pinsoglio si parlerà invece di prolungamento. E Perin? Già, Perin. Davanti a uno dei bivi ormai classici del suo finale di stagione: Mattia può pensare di andare altrove, a patto che arrivi la proposta giusta.

ANDARE A GIOCARE - Alla Juve sta bene, molto. Con Tudor c'è un rapporto molto diverso rispetto a quello poi costruito con Thiago Motta, con il quale il legame ha avuto alti e bassi, elemento testimoniato pure da qualche frecciatina social. Del resto, all'inizio era stata prevista un'alternanza più chiara tra i due portieri e poi c'è sempre stato Di Gregorio a difendere i pali juventini. Anche senza dirlo, erano emersi insomma i dissapori, frutto di una distanza sempre più palese tra lo stesso Thiago e il gruppo, di cui Perin è sempre stato uno dei principali rappresentanti.

LEADER - Un'eredità, quest'ultima, che ha raccolto da uno dei suoi più cari amici, Leonardo Bonucci. Con l'ex difensore ha provato a risollevare la squadra colpita dalla carestia di vittorie, poi i saluti (forzati) di Leo e una squadra da mandare avanti, prima con Danilo e poi da solo, facendo da chioccia a Manuel Locatelli, capitano designato. Insomma: dietro le quinte ha sempre provato a tirare il massimo da questo gruppo, ma potrebbe essere arrivato il momento di un'ultima, grande opportunità. A patto che arrivi qualcosa di intrigante, ecco. E a prescindere dal prolungamento firmato lo scorso ottobre fino al 2027.

LE SQUADRE - Occhio allora a cosa ci sarà sul suo piatto. La scorsa estate si era interessata la Fiorentina prima di virare con decisione su De Gea, e proprio le indecisioni dello spagnolo sul futuro potrebbero dare una nuova possibilità alle due parti. Piace anche al Como, e attenzione alla Roma se dovesse andare via Svilar. Molto, com'è evidente, dipenderà dalle porte rimaste libere e ai club che non vorranno affidarsi a scommesse in un ruolo così delicato. Per la Juve, si tratterebbe dell'ennesimo totem pronto a salutare. Potenzialmente doloroso.