Juventus, esami per Conceicao: cos'ha il portoghese e i tempi di recupero

In casa Juventus, nel giorno del Monday Night con il Verona, mattinata di visite mediche per Francisco Conceicao: l'esterno portoghese si è fermato alla vigilia della sfida con l'Hellas, avvertendo un fastidio alla coscia destra. Non ci sarà per la sfida di questa sera contro gli scaligeri.

Nel bollettino pubblicato dalla Juventus, "Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale".

I tempi di recupero, per l'esterno d'attacco della Juventus, si possono quantificare nell'ordine di circa dieci giorni.

10.30 - Arrivato intorno alle 10.40, il portoghese si è recato nel centro medico bianconero per sottoporsi a esami. Attualmente, il giocatore sta seguendo un programma di recupero personalizzato con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Come riferisce IlBianconero.com, la sua presenza nel prossimo match contro l'Atalanta è ancora incerta e dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni. La Juventus affronterà un calendario non più fitto di impegni, ma sono gare estremamente delicate. La disponibilità di Conceicao potrebbe rivelarsi cruciale per il tecnico Thiago Motta in queste importanti partite.

