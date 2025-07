Juventus: visite mediche per Kolo Muani

Oggi è il giorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. L'attaccante francese arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain questa mattina si sottopone alle visite mediche di rito presso il J|medical di Torino, per poi firmare il contratto fino al prossimo 30 giugno. Il club bianconero pagherà per intero il suo ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno, quindi la metà da qui al termine della stagione.



Classe 1998 ex Eintracht Francoforte, Kolo Muani ha rotto con l'allenatore del PSG, Luis Enrique e nella prima parte di questa stagione ha raccolto 14 presenze con 2 gol e un assist per un totale di 453 minuti giocati.