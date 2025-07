Juventus, sollievo per Cambiaso: dopo le visite, va in ritiro con la Nazionale

Andrea Cambiaso, uscito per infortunio nei minuti finali del match perso ieri dalla Juventus a Firenze, in seguito all'esito degli esami strumentali di questa mattina risponderà alla convocazione della Nazionale. Buone notizie quindi dopo quell'uscita dal campo che aveva messo in apprensione i tifosi della Juventus. Gli esami di questa mattina, lunedì 17 marzo, non hanno evidenziato particolari problemi alla caviglia. Motivo per cui il terzino ora ha già raggiunto Appiano Gentile,dove si tiene ora il ritiro della Nazionale, e sarà ulteriormente controllato dallo staff medico azzurro. Ma sembrano decisamente essere buone notizie.

8.30 - Nella mattinata di oggi, Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, si è recato al J|medical dove ha sostenuto gli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio patito nella sfida del Franchi. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale da parte della Juventus per capire le condizioni del classe 2000 e stabilire, di conseguenza, i tempi di recupero.

Ricordiamo che la partita di Andrea Cambiaso contro la Fiorentina è durata soltanto una manciata di minuti. Il difensore della Juventus, infortunatosi alla caviglia nel segmento finale del match contro la viola, è entrato in campo al 59' prima di finire ko dopo appena 28 minuti, lasciando a sua volta il campo dolorante.

Thiago Motta non ha potuto fare altro che prendere atto dell'ennesimo infortunio stagionale, togliendo dal campo il numero 27 per lasciare spazio a Samuel Mbangula, dentro all'82esimo a partita ormai pienamente compromessa e senza possibilità di lasciare il segno.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui