Juventus, Vlahovic al J-Medical. I tifosi: "Portaci la Champions"

Dusan Vlahovic è tornato. L'attaccante serbo si è presentato questa mattina al J-Medical per sostenere le visite di rito, che aprono di fatto la nuova stagione. In camicia bianca e pantaloni lunghi, ha sorriso ai tifosi presenti, che gli hanno chiesto a gran voce la Champions League. Al termine dei test fisici l'ex punta della Fiorentina si aggregherà direttamente alla squadra per il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta. Poi la partenza per Herzogenaurach dove la Juve svolgerà la seconda parte del ritiro dal 20 al 26 luglio, giorno nel quale si giocherà la prima amichevole estiva contro il Norimberga.

LA FIDUCIA DI MOTTA - L'allenatore italo-brasiliano si aspetta tanto da Vlahovic, lo considera importante per il suo progetto. Lo ha fatto intendere ieri, nella conferenza stampa di presentazione: "La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Lui è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e dello spirito di squadra: quando questo funziona i talenti emergono. Non ho dubbi che lui e altri talenti che abbiamo nel gruppo faranno una grande stagione"

HA FAME DI GOL - Vlahovic è tornato a disposizione dopo un Europeo deludente (Serbia uscita ai gironi). L'obiettivo è migliorare un'annata, quella del 2023-24, sulle montagne russe, griffata comunque da 18 gol in 38 partite. In bianconero il suo bilancio è di 41 gol in 101 partite.

GIORNATA DI VISITE - Dopo Vlahovic è atteso al J-Medical Filip Kostic. Domani sono invece attesi Cambiaso e Gatti, più Weah.