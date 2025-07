Juventus, Vlahovic come Haaland? Statistiche identiche tranne una: i gol. Ma di chi è la colpa?

Meglio Erling Haalan o Dusan Vlahovic? Può sembrare strano ma il paragone fra i due attaccanti di Juventus e Manchester City è un tema che ha radici profonde e che parte da molto più lontano dell'attuale sfida di Champions League. Da tempo i due attaccanti classe 2000 sono messi l'uno accanto all'altro in un confronto che spesso è apparso impari senza considerare, soprattutto in origine, la differenza di impatto delle squadre in cui entrambi si ritrovavano a giocare. Oggi i due fanno però parte entrambi di società di altissimo livello e un parallelo a livello di campo (non sui titoli vinti, ovviamente) che possa spostare l'ago della bilancia verso una o l'altra parte è possibile. E le statistiche ci dicono che oggi Vlahovic e Haaland sono simili in tutto, tranne che in una caratteristica.



IL PENSIERO DI VLAHOVIC - "Lui è più veloce di me, per il resto ce la giochiamo". Chi si ricorda questa frase? La pronunciò proprio Dusan Vlahovic quando qualche anno fa, quando giocava ancora nella Fiorentina, gli venne chiesto esplicitamente un commento al paragone con Haaland. In quel momento i suoi numeri in Serie A erano mostruosi, del resto convinsero la Juventus a spendere 81,6 milioni di euro + 10 di bonus (pagabili in tre rate e comprensivi di oneri accessori) e la distanza non sembrava ampia come sembra oggi.

THIAGO MOTTA NON SI SBILANCIA - Sembra, perché nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Manchester City, Thiago Motta pur non sbilanciandosi, li ha comunque messi nella stessa categoria. Alla domanda: "Ci sono punti in comune tra Haaland e Vlahovic?" L'italo-brasiliano si è detto contento della punta serba: "Stiamo parlando di due grandi attaccanti che lavorano in due grandi squadre. Sono due prime punte in grandi squadre. Io del lavoro di Dusan sono contento, avrà l'opportunità di mettere in mostra il suo valore pensando al bene della squadra".

LEGGI QUI - Juventus, Thiago Motta: "Dobbiamo avere più carattere. Il paragone Vlahovic-Haaland..."

STATISTICHE IDENTICHE - Vlahovic e Haaland sono due grandi attaccanti e i freddi numeri in realtà non sono affatto lontani. Le statistiche di questa stagione dicono che i due hanno la stessa percentuale di duelli vinti, la stessa percentuale di passaggi riusciti, lo stesso numero di recuperi e addirittura il serbo è leggermente superiore per duelli aerei vinti. Il numero di occasioni create premia di pochisismo il norvegese, ma anche nei contrasti e nei falli subiti i due sono sostanzialmente pari.

I GOL - C'è a conti fatti un solo dato che oggi divide enormemente Vlahovic e Haaland ed è, purtroppo per la punta bianconera, il datto sulla precisione nel tiro. Il bomber del Manchester City ha una percentuale di tiri in porta del 65,5% mentre l'ex-Fiorentina si ferma al 47,4%. È quindi inevitabile che la percentuale di conversione in gol dei tentativi sia molto più alta per Haaland anche se da ottobre in poi anche lui abbia frenato la sua corsa in zona gol (solo 3 in Premier in 10 gare).

La frase di Thiago Motta è probabilmente la chiave più importante nel cercare di decifrare e spiegare questa differenza fra Vlahovic e Haaland. Basta guardare una qualunque delle heatmap dei due nelle ultime partite per notare come le zone d'azione del serbo siano più vicine al centrocampo, mentre quelle del norvegese siano prettamente all'interno dell'area di rigore.

LA RICHIESTA DI VLAHOVIC - Vlahovic lo spiegò dal ritiro della Serbia, poco prima di farsi male alla coscia nella gara contro la Danimarca: "Non riesco a correre così tanto, infatti non sono poi lucido quando devo tirare". Oggi tuttavia, nelle idee di Thiago Motta e nel particolare momento che sta attraversando la Juventus un'alternativa a questo impiego non c'è. Vlahovic e Haaland sono davvero così differenti o lo sono le squadre per cui giocano? Ai posteri l'ardua sentenza.



