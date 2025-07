Juventus, Vlahovic è diventato la terza scelta. Ha un'idea chiara per il mercato

L'uomo più pagato della Juventus - e della Serie A - rischia di finire nel dimenticatoio. Eccolo qui, il destino, un bel po' beffardo, di DusanVlahovic. Che ha messo insieme 21 minuti nelle ultime due partite, e non è che abbia diverse prospettive per le prossime partite. Sì, perché se l'arrivo di Kolo Muani fa felice Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, è inevitabilmente scontento il numero nove, l'ex possessore del regno offensivo bianconero. La reggenza è proprio finita, e nel tritacarne ci è finito pure il rapporto con Thiago Motta.

LA SITUAZIONE - Le prime voci, in attesa dell'ufficialità di Kolo (arriverà domani), vedono il francese potenzialmente titolare contro il Napoli. Ci può stare: Thiago l'avrebbe voluto dal 1' già con il Milan, e in più arriva da una settimana di lavoro, con una condizione importante. Per questo, e per Dusan, la storia potrebbe cambiare in maniera molto chiara, altrettanto netta: Vlahovic oggi sarebbe addirittura la terza scelta, con Nico Gonzalez ormai davanti a lui nelle gerarchie da prima punta.

PUO' PARTIRE? - Sì, lo sappiamo, la domanda adesso si fa più pressante: non è che dietro l'arrivo di Kolo si nasconde la possibilità che Dusan possa partire subito? In realtà no, proprio no: alla Juve serviva a prescindere un centravanti e l'incastro si è fatto più particolare con le ultime scelte di Motta, dal quale è arrivato l'input per cambiare la gestione della Juve negli ultimi metri. Ad oggi Vlahovic non ha offerte, né intenzione di andare. Il contratto resca in scadenza nel 2026 e a febbraio ascolterà la posizione della Juventus sul suo futuro. Fino a quel momento, non si muoverà una foglia. Da lì in poi, con ogni probabilità si preparerà invece l'uscita.