Juventus, Vlahovic furioso dopo il cambio: la reazione in panchina VIDEO

Non è stata senza dubbio la miglior partita di Dusan Vlahovic quella giocata contro il Monza, ultimo in classifica, come si evince anche dai numeri: l'attaccante serbo infatti non è riuscito ad incidere contro i brianzoli, chiudendo la gara senza neanche un tiro in porta e con solo 28 palloni toccati, venendo sostituito al minuto 85 da Thiago Motta che ha deciso di inserire Samuel Mbangula.

Al momento della sostituzione il classe 2000, dopo aver abbracciato il proprio allenatore, è esploso in un'evidente sfogo in panchina lanciando i parastinchi: con ogni probabilità Vlahovic era furioso con sé stesso per non esser riuscito a contribuire al successo della squadra, che ha ritrovato i 3 punti in campionato dopo quasi un mese e mezzo.

Nel post-partita lo stesso Thiago Motta è intervenuto sulla questione, dando il suo giudizio (positivo) sulla prestazione del proprio numero 9: "Dusan nervoso? Ha fatto una grande prestazione, sono felice di ciò che ha fatto".