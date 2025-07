Juventus, Vlahovic gol di rabbia: cosa cambia da oggi per rinnovo e mercato

"Fai gol sicuro". Con queste parole oggi Thiago Motta ha accompagnato l'ingresso in campo di Dusan Vlahovic contro l'Empoli. Era il 65', la Juventus vinceva 2-1 dopo essere stata sotto, e Vlahovic faceva il suo ingresso al posto di Kenan Yildiz. Di lì a poco il serbo avrebbe segnato di rabbia, con una botta da fuori area, il 3-1, prima del definitivo 4-1 per i bianconeri segnato da Francisco Conceicao.

IL RITORNO AL GOL - Dopo il match Thiago Motta racconta così quel momento: "Eravamo sul pareggio e quando ho chiamato Dusan abbiamo fatto gol. Yildiz stava andando molto bene sì, ma alla fine ho comunque preferito togliere lui. Volevamo un uomo più centrale e più in area, Dusan è entrato e ha dato una mano con tutto il suo lavoro, non solo con il gol. Gli ho detto 'Fai gol sicuro', lui era convinto, vedevo la sua faccia, vedevo anche un pizzico di rabbia dentro per la situazione in cui siamo e non vorremmo essere".

Vlahovic, al 13esimo gol stagionale in 28 partite con la Juventus in tutte le competizioni, non segnava in campionato dal 14 dicembre con il Venezia e, in assoluto, dal 17 dicembre, gol in Coppa Italia contro il Cagliari. Ci si chiede ora cosa possa rappresentare questo gol, all'interno di questa stagione e, più in generale, in chiave mercato e rinnovo.

COSA SUCCEDE ADESSO - Sostanzialmente, la rete segnata oggi da Vlahovic all'Empoli non cambia le cose. Molto difficilmente, a meno di sorprese clamorose da qui alla mezzanotte di lunedì, quando chiuderà il mercato, Vlahovic lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. Innanzi tutto perché mancano le offerte, in secondo luogo perché anche il match di oggi ha dimostrato quanto sia importante per la Juventus poter contare su due centravanti (Vlahovic e Kolo Muani), da poter alternare o, all'occorrenza, schierare contemporaneamente.

Da qui a giugno poi il rischio è quello di assistere sempre di più a una situazione da separati in casa, in mancanza di un rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2026), rinnovo che ad oggi appare lontanissimo, se non impossibile. La Juventus e Vlahovic arriveranno così all'estate, in attesa di una resa dei conti definitiva: un rinnovo (improbabile), una cessione (a quel punto possibile) oppure un muro contro muro assoluto, se il giocatore decidesse di restare senza rinnovare fino a giugno 2026, per poi liberarsi a parametro zero.

