Juventus-Vlahovic, l’agente del serbo incontra Comolli: spunta l’ipotesi della risoluzione contrattuale

La situazione legata al futuro di Vlahovic in casa Juventus resta complessa: previsto nei prossimi giorni un vertice tra l’agente del serbo e Comolli

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic, che ad oggi resta un grande punto interrogativo. Se la separazione con la Vecchia Signora sembrava già l’unica pista percorribile, i novanta minuti trascorsi in panchina nella sfida con il Real Madrid, valevole per ottavi di finale del Mondiale per Club, hanno rappresentato l’ennesima conferma di un clima tutt’altro che sereno tra il nove serbo e il club bianconero.

Dalla sua parte, però, Dusan non sembra troppo intenzionato a preoccuparsi del proprio futuro. Il suo accordo con la Juventus, infatti, vale fino al 30 giugno del 2026 e fino a questa data il serbo percepirà regolarmente lo stipendio dalla Vecchia Signora. Almeno, questo è quello che recita il contratto in teoria. In pratica, Tuttosport rivela che nei prossimi giorni è previsto un incontro a Torino tra l’agente del serbo Ristic e il direttore generale Comolli.

Sul tavolo verranno scoperte tutte le carte e tra queste nessuna è da escludere, compresa la risoluzione consensuale tra le parti, con una ricca buonuscita. Ricordiamo che l’ingaggio netto annuo di Vlahovic è di 12 milioni di euro e per questo motivo, l’attaccante vorrebbe arrivare alla scadenza del contratto, per poi trovare una nuova destinazione a parametro zero. Non è da escludere totalmente anche l’ipotesi di un rinnovo-ponte per una stagione, con l’obiettivo di spalmare l’ingaggio e garantire al calciatore la possibilità di giocare in prestito in un altro club.