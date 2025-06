Juventus-Vlahovic sempre più lontani. Gelo davanti ai tifosi: "Resto? Non è una domanda da fare a me"

Le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic sembrano sempre più destinate a separarsi e il finale di una storia che nelle aspettative di tutti doveva essere sicuramente diversa, appare giorno dopo giorno sempre più destinato ad un addio amaro e senza lieto fine. Il centravanti serbo ha chiuso la stagione da riserva di Kolo Muani che a Torino è arrivato soltanto in prestito, ha ancora tanto mercato e, soprattutto, ha visto tramontare ogni idea di un prolungamento contrattuale. Giuntoli era stato chiaro perima della sfida contro la Lazio dello scorso 10 maggio e oggi, seppur davanti ai tifosi, lo stesso Vlahovic ha fatto trapelare tutto il suo malumore.



IL CONTRATTO - Vlahovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 con la Juventus e il prossimo sarà l'anno più ricco dell'accordo firmato ormai 4 anni fa quando l'ingaggio fu fissato a salire fino a 12 milioni di euro netti annui. Oggi la proprietà bianconera ha imposto un netto taglio al monte ingaggi e, di conseguenza, la trattativa per rinnovare partita già un anno fa non si è mai neanche sviluppata data la volontà del giocatore di non scendere di troppo da quella cifra e quella della Juventus di abbassare e di tanto il fisso salariale.

CIFRE A BILANCIO - Anche per questo il rapporto fra Vlahovic e la Juventus sembra proprio destinato ad una conclusione anche perché sebbene l'attaccante a Torino stia molto bene, questa sessione estiva può rappresentare l'ultima in cui incassare e fare plusvalenza dalla sua cessione. A bilancio al 30 giugno 2025 il suo cartellino varrà 19,55 milioni di euro e da quella cifra in su si farà plusvalore.

LA RISPOSTA AI TIFOSI - Intercettato da dei tifosi bianconeri oggi Vlahovic ha fatto trasparire tutto il suo malessere per questa situazione. A domanda diretta: "Dusan, rimani Dusan?" Il centravanti prima non ha risposto, poi in modo secco, ha risposto: "Non è una domanda per me". Come per dire, rivolgetela alla Juventus.

LA RICHIESTA E LA PREMIER - Giuntoli in quel 10 maggio disse: "Abbiamo un ottimo rapporto sia con lui sia con il suo agente. Ci metteremo a sedere a fine anno e vedremo se continuare insieme o prendere altre strade". E se oggi quella domanda fosse stata fatta alla società la risposta sarebbe stata: "50 milioni". È infatti questa la cifra che la Juventus sta chiedendo ai club di Premier League che si sono affacciati per sondare il terreno per acquistare l'ex-Fiorentina fra cui l'Arsenal del direttore sportivo italiano Andrea Berta. E così quel "vedremo" di Giuntoli non è più rivolto al giocatore, ma al mercato. Con la giusta offerta, infatti, Vlahovic dirà addio.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui