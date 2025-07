Juventus, Vlahovic si gioca il futuro: chance dal 1' a Cagliari

La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera contro il Cagliari, con l’obiettivo di dimenticare subito la pesante eliminazione ai playoff di Champions League per mezzo del PSV Eindhoven. Nella testa di Thiago Motta, però, ci sono ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere ed è aperto il ballottaggio tra Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’allenatore della Vecchia Signora, nelle sedute di allenamento in preparazione alla gara di campionato contro il Cagliari, ha alternato i due attaccanti in diverse occasioni. Un indizio che tiene apertissima la possibilità di rivedere nuovamente Vlahovic partire dal primo minuto, contro una delle sue vittime preferite in A (8 gol in 11 gare contro i rossoblù).

Ricordiamo che il serbo, con l’arrivo di Kolo Muani nella sessione invernale di calciomercato, ha perso il posto da titolare e l’ultima volta che è comparso nell'undici iniziale in una gara di Serie A con i bianconeri è stata lo scorso 29 dicembre, in occasione di Juventus-Fiorentina (in Champions, invece, ha giocato titolare con il Benfica a fine gennaio).

LE PAROLE DI MOTTA - Nella conferenza stampa in vista della sfida al Cagliari, Thiago Motta aveva parlato di Vlahovic, tenendo aperta la porta a una possibile partenza del nove dal primo minuto contro i sardi: “C'è la possibilità che giochi titolare come gli altri, insieme con Kolo Muani li avete già visti. Le scelte sono fatte per ottenere il massimo nel momento”.

OCCASIONE PER IL FUTURO –La situazione di Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno del 2026, è molto delicata. La trattativa per il rinnovo è bloccata ormai da tempo e non è totalmente da escludere che il serbo possa decidere di arrivare a scadenza senza rinnovare, per poi trovare una nuova destinazione da svincolato. Al netto di questo, il rapporto con la Juve è complesso, ma non incrinato del tutto. Una nuova occasione dal primo minuto con il Cagliari, accompagnata da una prestazione convincente, potrebbe, quindi, rilanciare le ambizioni del serbo.



