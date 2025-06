Juventus: Weah dice no al Nottingham Forest: 15 milioni a rischio

Timothy Weah ha detto no, almeno per ora. La Juventus nel corso degli ultimi giorni aveva portato avanti una trattativa approfondita con il Nottingham Forest per la duplice cessione dell'esterno americano e di Samuel Mbangula per un totale di 23 milioni di euro complessivi, ma ad oggi l'affare è a forte rischio dato che proprio il figlio di George si sta mettendo di traverso e rifiutando il trasferimento.

NON È CONVINTO - Secondo quanto riportato da Tuttosport l'ex Lille non è convinto non tanto dell'approdo in Premier League, campionato che resta gradito, bensì proprio dal Nottingham Forest, che considererebbe un passo indietro in carriera, e lo priverebbe anche della possibilità giocare in Champions League nella prossima stagione. Weah è convinto che se cessione dovrà essere, ci potranno essere opportunità più importanti con il passare dei giorni e a Mondiale per Club terminato.

LE CIFRE - La Juventus aveva trovato un'intesa con il Nottingham Forest sulla base, per il solo Weah, di 15 milioni di euro. Una cifra non troppo distante in realtà dai 10,3 milioni più bonus pagati nell'estate del 2023, ma che, al netto degli ammortamenti, avrebbe fruttato comunque un'importante plusvalenza da inserire a bilancio entro il 30 giugno 2025 ovvero entro la chiusura di questa rendicontazione 2024/25.