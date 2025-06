Juventus, Weah sulla visita da Trump: "Non è stato divertente, voglio solo giocare a calcio. Non abbiamo avuto scelta"

Qualche ora e un 5-0 all'Al-Ain all'esordio nel Mondiale per Club dopo, il calciatore statunitense della Juventus Timothy Weah ha commentato a The Athletic il momento che ha visto una delegazione bianconera ospite dal Presidente Donald Trump nella Stanza Ovale, alla Casa Bianca a Washington: "E' stata una sorpresa per me, ci è stato detto che saremmo andati alla Casa Bianca e non ho avuto scelta. Andare alla Casa Bianca è stata ovviamente una grande esperienza, essendo la mia prima volta, ma non sono uno che parla di politica quindi non è stato divertente. E' stato un po' strano e mi ha sorpreso quando ha iniziato a parlare di politica, dell'Iran e di tutto il resto. Io voglio solo giocare a calcio", ha dichiarato l'esterno della Juventus classe 2000.

COSA E' SUCCESSO - Un manipolo di giocatori, insieme al tecnico Igor Tudor, è stato ospite del presidente Trump, impegnato nel suo quartier generale a rispondere a domande delicate in merito alla guerra in Iran con i bianconeri schierati dietro di lui. IL RACCONTO