Juventus, Yildiz a rischio per l’Atalanta: le sue condizioni e chi può sostituirlo

In vista della super sfida scudetto che vede l’Atalanta ospite sul campo della Juventus, Thiago Motta rischia di dover fare a meno di Kenan Yildiz. Il trequartista turco è, infatti, in forte dubbio per la gara che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium a causa di un problema gastrointestinale, che lo ha messo ko nelle scorse ore.



Prima di questa notizia, il classe 2005 sarebbe dovuto partire dall’inizio nella gara contro la Dea, ma adesso lo staff medico della Vecchia Signora dovrà valutare al meglio le condizioni del numero 10 bianconero. Il fattore che gioca in favore dei bianconeri è il tempo, visto che la partita è l’ultima di questa domenica di Serie A e andrà in scena questa sera a partire dalle 20.45.





Come riporta ilBianconero, nel caso in cui non dovesse arrivare la luce verde per Yildiz, è pronto il grande ex della sfida: Teun Koopmeiners, che prenderebbe il posto del turco nella zona della trequarti. Per la decisione finale, però, c’è ancora tempo.

