Juventus, Yildiz convocato per l'Atalanta. Nella lista c'è anche Veiga, la scelta su Gatti

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il match di oggi contro l'Atalanta, scontro diretto per il terzo posto e per la lotta Scudetto in programma questa sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium come penultima partita della 28esima giornata di Serie A. Per l'occasione, la Juventus recupera anche Renato Veiga, al rientro dall'infortunio occorsigli durante il match con il Psv. Ci sono anche Kenan Yildiz e Federico Gatti, che nelle ultime ore avevano accusato qualche acciacco.

Ricordiamo che Kenan Yildiz nelle ultime ore era stato in forte dubbio per la gara che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium a causa di un problema gastrointestinale, che lo ha messo ko nelle scorse ore.

JUVENTUS, I CONVOCATI PER L'ATALANTA

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Mbangula.

