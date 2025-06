Juve, che Yildiz! Gol alla Del Piero, batte il suo record: prima da sogno in Champions, incoronato dal grande ex

Buona la prima per Kenan Yildiz in Champions League. Il numero 10 a 19 anni e 136 giorni diventa il calciatore più giovane a giocare dall'inizio (e a segnare, tra l'altro all'esordio) in una gara valevole per la coppa dalle grandi orecchie con la maglia della Juventus.Battendo il precedente primato di Alessandro Del Piero, a segno all'età di 20 anni e 308 giorni il 13 settembre 1995 nella vittoria per 3-1 sul campo del Borussia Dortmund.

GOL ALLA DEL PIERO - Azionato da Nico Gonzalez sulla sinistra, il nazionale turco controlla col tacco orientandosi verso la porta, si accentra palla al piede e al settimo tocco (tutti di destro) fa partire un gran tiro dal vertice dentro l'area di rigore che tocca il palo prima di insaccarsi sotto all'incrocio. E' il 21° minuto della sfida col PSV Eindhoven (poi vinta 3-1) e lo Stadium di Torino esplode per questo euro-gol alla Del Piero, con Yildiz che esulta in suo onore facendo la linguaccia. In questa stagione, dopo il prolungamento del contratto di metà agosto, veste il suo stesso (pesante) numero di maglia: il 10.

DEL PIERO APPLAUDE - L'ex attaccante juventino Alessandro Del Piero commenta a Sky: "Il gol di Yildiz è meraviglioso, stupendo, a giro sul secondo palo. E' un tipo di tiro che a me piace. L'hanno realizzato molto prima di me e tanti hanno segnato così anche dopo. Ma è proprio bello, questa palla che va giù e poi scende dipinge una traiettoria stupenda. E poi quando il pallone va sotto il sette è proprio una goduria… Tornando a Yildiz: è un ragazzo sano, si vede che non s'è montato la testa, però s'è preso la responsabilità di indossare la 10 senza fare troppi discorsi. Si dicono tante cose sui giovani, sull'aspettare, ma cosa vuol dire aspettare? Sta facendo vedere delle cose che è giusto premiare anche con questa maglia".

CHE STORIA - Arrivato nel mercato estivo del 2022 a titolo gratuito dal Bayern Monaco, Yildiz è sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2029 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Classe 2005, finora ha segnato 5 gol in 37 presenze con la prima squadra. La prima rete arriva lo scorso 23 dicembre a Frosinone, alla prima da titolare in Serie A. Poi in campionato segna anche il 20 maggio sul campo del Bologna allenato da Thiago Motta. Sempre nella scorsa stagione va in gol altre due volte in Coppa Italia, alla prima dall'inizio contro la Salernitana e poi ancora allo Stadium contro il Frosinone. Senza dimenticare un altro debutto da titolare con gol: quello nella nazionale maggiore della Turchia nell'amichevole persa 3-2 in Germania il 18 novembre 2023. In precedenza aveva segnato 3 gol in 6 presenze con l'Under 19 della Juve in Youth League, 12 gol in 31 presenze con la Primavera bianconera e 2 gol in 15 presenze con la Juventus Next Gen in Serie C. Da dov'era iniziata una scalata arrivata già molto in alto, sulle stelle della Champions con tanto di standing ovation dello Stadium al 69', quando lascia il posto a Fagioli.

