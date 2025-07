Juventus, Exor ha deciso di sacrificare Cambiaso e Vlahovic: ecco perché

Sono giorni importanti quelli che sta vivendo la Juventus. In campo, la squadra di Thiago Motta arriva da tre vittorie di fila, per la prima volta in questa stagione, e si appresta a sfidare l'Inter nel derby d'Italia (domenica sera) e poi a far visita al PSV Eindhoven nel ritorno dei play off di Champions League (mercoledì sera). Ma è a livello societario che stanno accadendo le cose più importanti, con risvolti che riguardano anche il mercato.

IL PIANO DI EXOR - E' di ieri la notizia dell'acquisizione di una quota azionaria della Juventus da parte di Tether, leader nel settore degli asset digitali, ed è sempre di ieri la notizia, svelata dalla Gazzetta dello Sport, circa il piano di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, sul prossimo futuro del club bianconero. La cassaforte della famiglia Agnelli/Elkann detta la linea: un piano societario che deve essere necessariamente seguito dalla dirigenza senza possibilità di alternative. L'ordine dall'alto, messo nero su bianco nel business plan 2024/2027, è coniugare competitività sportiva ed equilibrio contabile. La proprietà è stata chiara: dopo aver accumulato un passivo da quasi 900 milioni di euro negli ultimi 5 anni e averne chiesti altrettanto ai soci, non è previsto alcun altro aumento di capitale. Quindi il prossimo bilancio da chiudere al 30 giugno 2025 dovrà riportare un deficit entro i 32 milioni di euro perché, a fronte di un patrimonio netto al 30 giugno 2024 di 42 milioni di euro per Juventus Fc (quindi il bilancio separato), la perdita non può erodere più di un terzo del capitale sociale, pari a 15 milioni di euro. Di conseguenza, oltre al raggiungimento di obiettivi minimi da parte della squadra affidata a Thiago Motta (la qualificazione alla prossima Champions, la qualificazione agli ottavi di finale in questa Champions League e gli ottavi di finale al Mondiale per club), e oltre alla prosecuzione della caccia a un main sponsor, Exor detta la linea anche per il mercato.

CAMBIASO E VLAHOVIC IN PARTENZA - In questo senso, la Juventus ha già contabilizzato proventi per circa 80 milioni di euro, più altri 11 milioni contando i probabili riscatto di Rovella e Pellegrini da parte della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, per inizio giugno sarebbero già stati pianificati la vendita di Andrea Cambiaso al Manchester City e l'addio di Dusan Vlahovic, che libererebbe una quarantina di milioni di costi. Ricordiamo che a gennaio Cambiaso era stato a lungo in predicato di trasferirsi al Manchester City, un'operazione che al momento è stata congelata ma che potrebbe tornare in auge durante l'estate, considerato che l'apprezzamento di Pep Guardiola per il jolly bianconero resta invariato.

Delicatissima la questione Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno del 2026. La trattativa per il rinnovo è bloccata e il serbo potrebbe cullare anche il desiderio di arrivare a scadenza senza rinnovare. Una situazione che ovviamente la Juventus non si potrebbe assolutamente permettere, con la conseguenza che il numero 9 sarà messo sul mercato a partire da giugno. Al di là del costo del cartellino, con la Juve che potrebbe accontentarsi di una cifra non rilevante (non oltre i 40 milioni), quel che più interessa al club è liberarsi con un anno di anticipo del pesante ingaggio di Vlahovic a un anno dalla scadenza, situazione per la quale la Juventus sarà costretta ad (12 milioni netti nel 2025-26).

