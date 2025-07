Alessandro De Felice 08 lug 2025 , 23:41 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 23:42

Kaleb Jimenez nel mirino dell’Avellino: il trequartista del Catania osservato speciale

Il club campano guarda in casa Catania per rinforzarsi: piace il trequartista italo-spagnolo, reduce da una stagione positiva in Serie C.

