Kean futuro incerto: tra l'Al Qadsiah e il Napoli spunta l'idea rinnovo con la Fiorentina, la situazione

Il futuro di Moise Kean resta in bilico e tra il forte interesse dell'Al Qadsiah e del Napoli spunta l'ipotesi di un rinnovo con la Fiorentina

Il futuro di Moise Kean resta sicuramente il tema più caldo in casa Fiorentina. L'attaccante italiano è reduce da una stagione davvero entusiasmante, culminata con 19 goal in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia. Grazie alle 25 reti segnate, il bomber della Viola ha vissuto la sua stagione più prolifica dell'intera carriera. Numeri che non sono passati inosservati e hanno attirato l'interesse di diversi club sia italiani che esteri. Dalla sua parte la Fiorentina vorrebbe, però, confermare in rosa l'ex centravanti di Juventus e PSG, con l'obiettivo di affidare a Stefano Pioli una squadra fin da subito competitiva.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Ricordiamo che all'interno del contratto che lega Kean alla fiorentina è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di eurovalida fino al 15 luglio, dunque per poco meno di una settimana. Il tempo stringe sempre di più e questo è un fattore che gioca sicuramente a favore della Fiorentina, anche se come detto in precedenza le pretendenti non mancano affatto.

KEAN PIACE ALL'ESTERO E IN ITALIA - In particolare, nelle scorse settimane si erano fatto avanti gli arabi dell'Al Qadsiah, che avevano fatto sapere di essere pronti a pagare l'intero valore della clausola rescissoria, mettendo sul piatto uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione per il giocatore. Adesso, però, i sauditi sembrano aver spostato il target su Mateo Retegui dell'Atalanta. Occhio, però, al Napoli, che sta provando a ultimare la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, liberando così spazio per un grande colpo in attacco. Se i campioni d'Italia non dovessero riuscire a mettere a punto il colpo Darwin Nunez dal Liverpool, il ds Manna potrebbe provare a stringere per Kean. Più defilato il Milan e il Manchester United.

LA FIORENTINA INSISTE - Bisogna comunque considerare che ad oggi Kean è un giocatore della Fiorentina e se il 16 luglio (il giorno seguente alla scadenza della clausola rescissoria) l'attaccante italiano dovesse essere ancora a Firenze, il club viola offrirà all'attaccante un rinnovo con adeguamento d’ingaggio. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il nuovo accordo potrebbe essere valido fino al 2030, sfruttando il Decreto Crescita che ridurrebbe sensibilmente il peso fiscale. A fronte di un ingaggio netto da 4 milioni, infatti, il costo lordo per il club sarebbe di circa 5,2.