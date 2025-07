Kean non andrà in Arabia: tra due giorni scade la clausola, poi il confronto con la Fiorentina

Il futuro dell'attaccante della Nazionale non sarà in Arabia Saudita: Kean aspetta Premier o Serie A.

Moise Kean dice no all'Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante della nazionale azzurra ha deciso di non prendere in considerazione l'offerta dell'Al Hilal, dopo aver rifiutato quella dell'Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane, prima dell'affondo dei sauditi per il compagno nell'Italia, Mateo Retegui: anche i contatti dei giorni scorsi con il club di Simone Inzaghi non hanno convinto l'ex Juventus, nonostante si sia speso in prima persona l'allenatore vice campione d'Europa. Il centravanti della Fiorentina non vuole trasferirsi infatti in un campionato giudicato meno competitivo della Serie A.

IL NO ALL'ARABIA E LA CLAUSOLA - Kean, assieme al suo agente Alessandro Lucci, ha preso ormai una scelta definitiva: in questa fase della sua carriera non è attratto dal calcio arabo, perché vuole competere in Europa. A questo punto la certezza è che non si trasferirà nella Saudi Professional League, ma qualcosa può muoversi nelle prossime 48 ore, entro il termine della clausola, oppure se, una volta scaduta, si entrerà nella fase del confronto con la Fiorentina per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2029

LA PREMIER LEAGUE, IL MILAN E IL NAPOLI- La clausola, dal valore di 52 milioni di euro, scade infatti il 15 di luglio: Kean continua ad essere attratto dall'ipotesi di giocare in Premier League, con alcuni club, tra cui il Manchester United, che avevano palesato il proprio interessamento, mentre in Italia erano state Napoli e Milan a dimostrare il proprio gradimento, ma al momento sembrano piste ormai difficili, visto che i partenopei hanno praticamente chiuso per Lucca e i rossoneri stanno pensando al altri profili.