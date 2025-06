Kean show con la Fiorentina, eguagliato Pepito Rossi: cosa può succedere in estate sul mercato

Kean segna anche contro l’Atalanta ed eguaglia Giuseppe Rossi, diventando il primo giocatore italiano a segnare più di 15 goal in una stagione di Serie A con la Fiorentina dai tempi proprio del Pepito (16 goal nel 2013/14). Firenze si gode il suo bomber, che è sempre più decisivo in campionato e non solo. Al momento, infatti, sono ben 24 i goal complessivi fra viola e nazionali, messi a segno dal centravanti classe 2000.

Alla Fiorentina basta Kean: 1-0 all'Atalanta e Champions a -5. Inter e Napoli possono allungare sulla Dea



INTERESSE INGLESE – Visto il grande rendimento, su Kean si stanno muovendo alcuni club di Premier League come Arsenal, Tottenham e Newcastle. Come raccontato da Calciomercato.com negli scorsi giorni, poi, i Magpies hanno avuti dei contatti diretti con l’agente dell’ex attaccante della Juventus, per provare ad anticipare la concorrenza in vista del calciomercato estivo.



C’E’ ANCHE IL NAPOLI – Oltre all’interesse inglese, poi, in estate anche il Napoli potrebbe fare un tentativo per Kean, visto che Lukaku ha 32 anni e, se gli azzurri dovessero vendere Osimhen a titolo definitivo, potrebbero incassare un tesoretto utile a far partire l’assalto al classe 2000. Dalla sua parte, però, la Fiorentina sta pensando a un possibile rinnovo con aumento dell’ingaggio (ad oggi guadagna 2,2 milioni di euro più bonus) per allontanare le sirene di mercato.





OCCHIO ALLA CLAUSOLA – Ricordiamo che la Fiorentina, in estate, aveva fatto un investimento totale da poco meno di 20 milioni di euro (13 milioni di parte fissa più altri 5 di bonus) per prelevare l'attaccante dalla Juventus. All’interno del contratto dell’attaccante è anche presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, chiesta proprio dallo stesso Kean. La clausola, però, non è libera ed è esercitabile soltanto dall'1 al 15 luglio 2025.

LA FIDUCIA E' TUTTO – Al termine della sfida vinta per 1-0 sull'Atalanta, Kean ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l'importanza della fiducia: "Sto bene soprattutto grazie al gruppo, dobbiamo continuare così. Il gol che ho fatto è più bello del mio singolo, speriamo di fare di più. La parola chiave è fiducia, chi gioca a calcio sa quanto sia importante, soprattutto la fiducia del mister. Io mi diverto, l’importante è divertirsi nel modo giusto".