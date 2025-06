Klopp alla Roma, l’agente smentisce e i bookmakers taglian la quota

D'improvviso Jurgen Klopp. Un nome a sorpresa che ha acceso le fantasie dei tifosi della Roma, con il club giallorosso – secondo i bookmaker - che ci creden nonostante la smentita dell’agente. L'arrivo del tedesco a Roma è un’opzione offerta a 2 in netto calo rispetto alla quota 33 di oltre dieci giorni fa. Klopp in lavagna è in vantaggio su Farioli proposto a 5,50 e Gasperini, dato a 6.

Soulé e compagni nell'ultima giornata daranno la caccia a un posto in Champions League, fissato a 3,75 su, ma il piazzamento o meno tra le prime quattro non sarebbe una discriminante per l’arrivo di Klopp in Italia.