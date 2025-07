Klopp: "La scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André mi ha spezzato il cuore. Ci deve essere uno scopo più grande"

Il commosso saluto di Jurgen Klopp a Diogo Jota che ha allenato per quattro stagioni al Liverpool, e al fratello André dopo la tragica scomparsa

Il mondo del calcio piange Diogo Jota. L'attaccante del Liverpool ha perso la vita, insieme al fratello André, in un tragico incidente stradale a Zamora, in Spagna. Tra chi lo ha ricordato anche Jurgen Klopp, che lo ha allenato dal 2020 al 2024 e con cui ha vinto due Coppe di Lega (2022 e 2024), una Fa Cup (022) e una Community Shield (2022).

Tramite il suo profilo Instagram, l'ex tecnico dei Reds ha dedicato i suoi pensieri a Diogo e suo fratello e ai figi e alla moglie dell'attaccante portoghese: "Questo è un momento in cui faccio fatica! Ci deve essere uno scopo più grande! Ma non riesco a vederlo! Mi ha spezzato il cuore sentire della scomparsa di Diogo e di suo fratello André. Diogo non è stato solo un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e un padre amorevole e premuroso! Ci mancherete tantissimo! Tutte le mie preghiere, i miei pensieri e le mie forze vanno a Rute, ai bambini, alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che li hanno amati! Riposa in pace".