Klopp: "Mondiale per Club? Idea nata da gente estranea al calcio. Ci sarà un’ondata di infortuni mai vista"

L’ex allenatore del Liverpool e ora coordinatore dei club della galassia Red Bull, Jurgen Klopp, spara a zero sul Mondiale per Club. La prima edizione della competizione col format rinnovato si sta disputando negli Stati Uniti ma non ha per nulla persuaso il tecnico che anzi ha bocciato senza mezze misure il torneo fortemente voluto dal presidente della Fifa, Gianni Infantino.

L’ACCUSA – "Temo un’ondata di infortuni mai vista. Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l’anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. In tutta la mia carriera, ho avuto solo una volta una preparazione di due settimane e mezzo con l’intera squadra a disposizione. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni per un anno intero. È disumano".

MONDIALE PER CLUB – "Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L’anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l’anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi? Un giocatore Nba guadagna tanto e si riposa quattro mesi all’anno. Virgil van Dijk non ha mai avuto una pausa del genere, né quegli stipendi".

CONTRO INFANTINO? – "Ci sono persone che non hanno mai avuto nulla a che fare con gli affari quotidiani del nostro sport che ora stanno partorendo idee e non la trovo una cosa giusta”.