Kolo Muani e Veiga al Mondiale con la Juventus? Serve una proroga, ma non dipende solo da Giuntoli

Il punto adesso è allestire una rosa. Una rosa pronta. E in grado di affrontare il Mondiale per Club con l'ambizione di andare avanti il più possibile. Considerato che un po' di rientri sono già previsti - può tornare Rugani, sotto contratto, oltre a Fabio Miretti -, per la Juventus diventa chiarissima l'occasione di allungare, seppur di poco, l'accordo con i prestiti attualmente in rosa. Su questo, l'obiettivo della dirigenza non è cambiato: per Kolo Muani, le intenzioni sono quelle di andare avanti almeno fino alla competizione americana; per Renato Veiga, ecco, si va verso la stessa direzione.

RICHIESTE - Tutto passerà dalle richieste formali che il club avrà con i club di appartenenza, dai quali arriverà l'ultima parola per il permesso definitivo di partecipazione al Mondiale. Ragionamento molto logico: dovesse esserci l'intenzione di trattenere il calciatore anche per la prossima stagione, allora la possibilità che entrambi giochino il torneo estivo in bianconero aumenterebbe e non di poco. Per quale motivo, del resto, Chelsea e PSG sarebbero propensi a cedere due asset pronti a essere eventualmente ri-piazzati sul mercato? Eccolo qua, il nodo. E si procede con cautela soprattutto per questo.

VOLONTA' - A prescindere, la volontà della Juve è quella di averli ancora a disposizione, sia per Kolo Muani - sul quale, fino a poco tempo fa, si ragionava su una conferma di prestito per un altro anno con eventuale opzione di acquisto -, sia per Renato Veiga, che per il Chelsea vale fino a 50 milioni, cifra un po' spaventosa per le intenzioni estive di Cristiano Giuntoli. Molto si giocherà dunque sui tempi e sulle volontà soprattutto delle squadre di appartenenza.

LA PROROGA - Ma formalmente, ecco, come potrebbe accadere? Servirebbe una proroga ufficiale. Kolo Muani e Veiga sono in prestito fino al 30 giugno 2025 e c'è la necessità di allungare, anche solo per un mese, i rispettivi accordi con la Juventus, semplicemente coprendo la parte di salario rimanente. E per il futuro? Sensazione: sarà intrecciato comunque ai discorsi del presente. Se dovessimo perciò vederli ancora alla Juventus, e le chance non sono esattamente tante, potrebbe essere pure per un'altra annata.