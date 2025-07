Juventus-Kolo Muani, perché non arriva l'ufficialità? Il PSG ha terminato i prestiti

Il tempo scorre, ma l’ufficialità del trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus continua a tardare. Nessun comunicato ufficiale, nessuna foto sui social o sul sito del club bianconero.

LE PAROLE DI THIAGO - A fare chiarezza sulla questione è stato l’allenatore Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa: "Sono contento del suo arrivo, è un giocatore interessante per noi. Al momento stiamo aspettando il completamento di alcune pratiche burocratiche legate al trasferimento. Se tutto andrà bene, domani sarà con il gruppo, altrimenti dovremo attendere ancora".

COSA SUCCEDE - ​Tuttavia, secondo quanto riportato da Antonio Corsa, il problema sarebbe legato al tesseramento dell’attaccante francese. In particolare, la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo con tutte le parti coinvolte, ma il Paris Saint-Germain si sarebbe accorto di aver esaurito gli slot disponibili per i prestiti. Si sta quindi lavorando a una soluzione alternativa, ma al momento la situazione è in fase di stallo. Un'evoluzione che richiede ulteriore monitoraggio e su cui vi terremo aggiornati.

COME FUNZIONA IL TETTO PRESTITI FIFA

Il PSG ha ora in essere sei prestiti di giocatori Over, ovvero il massimo consentito dai regolamenti FIFA. Per poter ufficializzare il prestito di Kolo Muani alla Juventus i parigini devono liberare un posto: per farlo è necessario rescindere il prestito di uno dei sei giocatori o uno di questi deve essere acquistato a titolo definitivo dal club in cui attualmente si trova a titolo temporaneo.