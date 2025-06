Kolo Muani, Veiga e il difensore: per la Juventus solo prestiti. Cosa c'è dietro la strategia

Prendono e arrivano. E poi? Se ne vanno. E già la prossima estate. La Juventus ha portato a casa un altro prestito con RenatoVeiga: è il secondo di fila, nel giorno in cui è stato di fatto ufficializzato Kolo Muani. Nelle prossime ore anche l'esterno del Chelsea sarà praticamente certezza, il tempo infatti di raggiungere Torino e firmare il contratto. Stavolta no, non c'è alcun impedimento burocratico all'orizzonte.

Ma cosa vuol dire per la Juve prendere solo giocatori in prestito, e per di più secco? Una strategia importante per oggi, ma soprattutto per il futuro. Perché la Juve non vuole impegnarsi con dei calciatori a gennaio in grado poi di sconvolgere già le dinamiche dell'estate.

I PIANI - Ecco, i piani per l'estate. Restano molto ambiziosi per Giuntoli, che a gennaio ha scelto di anticipare solo il colpo in difesa, in attesa di poi di recuperare sia Bremer che Cabal. A proposito di quest'ultimo: Veiga è di fatto il suo sostituto, e Kelly o Todibo - dovessero arrivare appunto in prestito - sarebbero di fatto i sostituti del brasiliano. Per Costa il discorso è stato diverso: era un'occasione ed è stata colta, subito a titolo definitivo perché l'ingaggio non tocca neanche il milione. Perciò è abbordabile.

E KOLO? - Manca un nome, il più luccicante. Kolo Muani, in questo contesto, cosa può diventare? E' un discorso di pura attualità, con un affaccio sul futuro. Il francese dovrà far benissimo per convincere la Juve a sborsare la cifra richiesta dal Paris, che parte da una base molto alta, troppo al momento per i bianconeri. Kolo avrà questi mesi per ambientarsi e convincersi di tutto, soprattutto di volere e meritare la maglia bianconera. Le basi ci sono, servirà costruire insieme la voglia di non lasciarsi a fine stagione. Anche perché, per la prossima annata, Vlahovic saluterà e Giuntoli sogna già un grande nove.