Kroos: "Mi sono ritirato al top. Modric è speciale, non perderà mai la sua qualità"

L'ex centrocampista del Real Madrid ha parlato della prossima avventura del croato e della crescita del calcio italiano

La decisione di Toni Kroos di ritirarsi dal calcio a soli 34 anni ha lasciato un vuoto nel centrocampo del Real Madrid e della Germania. Sostituire un calciatore capace di vincere in carriera un Mondiale e sei Champions League non è semplice. Il tedesco aveva ancora molto da dare, ma ha preferito dire basta al culmine della sua vita professionale.

LE PAROLE DI KROOS - «Ho sempre pensato di ritirarmi al top», ha raccontato il centrocampista a SportWeek. «La mia ultima stagione è stata una delle migliori della mia carriera. Non volevo entrare in quella dinamica in cui giochi di meno, fai panchina e convivi col dolore».

MODRIC AL MILAN - Il suo ex compagno Luka Modric invece ha scelto il percorso opposto: nonostante i suoi 39 anni, il croato è pronto a iniziare una nuova avventura con il Milan: «Lui è sempre stato speciale. Non perderà mai la sua qualità, anche con un livello fisico diverso. Per anni le squadre italiane non riuscivano a tenere l’intensità richiesta dal grande calcio europeo. Ma da un paio d’anni il livello è chiaramente cresciuto. Il miglioramento è evidente».