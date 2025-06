PSG-Inter, Kvaratskhelia soldato in missione per Champions League e Triplete: sarà decisivo in attacco... e in difesa

C’è un Psg prima di Kvicha Kvaratskhelia e c’è un Psg dopo Kvicha Kvaratskhelia. L’arrivo a gennaio del georgiano ha segnato una sorta di spartiacque tra la squadra forte ma balbettante che faticava a passare alla fase a eliminazione diretta della Champions League e quella che ha veleggiato fino alla finale da giocarsi contro l’Inter.



NUOVO KVARA - L’impatto dell’ex Napoli, arrivato nella Ville Lumiere per 70 milioni nello scorso gennaio, è stato devastante. Non tanto per i numeri – che comunque sono buoni e recitano 6 goal e 6 assist in 22 partite, da sommare ai 5 e 3 nella prima parte di stagione in azzurro – quanto per il come si è inserito nei meccanismi di una squadra nella quale è diventato subito titolare e perno imprescindibile. E lo ha fatto in men che non si dica. Il 24enne non ha patito minimamente il grande salto e si è messo a disposizione completa di Luis Enrique che lo voleva da tempo e che in lui ha trovato quel pezzo mancante che completava la sua creatura. Funambolico e decisivo a Napoli con dribbling e giocate, a Parigi Kvara ha spostato gli equilibri soprattutto grazie alla sua voglia di sacrificarsi.

DOPPIO RUOLO - È stato sì utile con le reti e gli assist – uno su tutti quello a Dembélé nella semifinale con l’Arsenal – ma lo è stato ancor di più per il pressing che ha sempre portato nella fase di costruzione degli avversari, nell’aiuto fondamentale al suo compagno di fascia, Nuno Mendes, nel fronteggiare attaccanti formidabili come, per esempio, Bukayo Saka. Quello che è arrivato al Parco dei Principi non era più il giocatore svogliato e con la testa altrove che si era visto nelle ultime uscite al Maradona, ma un soldato pronto alla missione Triplete con il Psg. E c’è da scommetterci che Luis Enrique vorrà ancora questa versione dell’attuale campione di Ligue 1 e Serie A: primo difensore e creatore di gioco decentrato sulla sinistra. Un vero e proprio spauracchio per l’Inter.

KVARA IL DIFENSORE - In realtà, contro l'Inter, Kvara ha giocato 6 volte, senza mai segnare. Tra Serie A e Supercoppa Italiana il bilancio è negativo con un solo successo, due pareggi e tre sconfitte, una sorta di tabù da sfatare nella serata più importante. Di fronte ci sarà sicuramente Denzel Dumfries, uno dei punti forti dell’Inter e sul quale il georgiano sarà chiamato a dare una grossa mano al terzino portoghese. L’olandese infatti ha vissuto la sua migliore stagione in carriera con 11 goal e 6 assist in 44 gare stagionali ed è reduce da due semifinali pazzesche contro il Barcellona nelle quali è stato coinvolto in ben 5 reti. Servirà una grossa mano dell’ex Napoli, un contributo fondamentale nel raddoppiare su di lui, nel frenarne le discese e nell’opporsi anche col fisico quando proverà a far valere la sua stazza con gli inserimenti sul secondo palo. Kvara ci sarà e dovrà prendersi questo compito, nonostante abbia saltato per un lieve malore l’ultimo impegno dei suoi, la finale di Coppa di Francia.

A DISPOSIZIONE - La maturazione cui è arrivato in così poco tempo a Parigi ha dello stupefacente. Di lui l’allenatore asturiano ha detto: “Ci piaceva già molto la scorsa stagione. Ha avuto l'intelligenza di adattarsi a tutto ciò che gli chiediamo. Ciò che mi ha impressionato è la sua capacità di adattamento al lavoro difensivo. È sempre il primo a pressare”. I numeri d’altronde gli danno ragione. Nel doppio confronto con l’Arsenal, Kvara ha giocato 25 duelli difensivi, numeri da difensore. In una recente intervista all’ex Manchester United, Rio Ferdinand, ha confessato che la prima cosa che Luis Enrique gli chiese al primo giorno da giocatore del Psg era di applicarsi in difesa, di dare tutto per pressare, rincorrere gli avversari e aiutare i difensori. "Non ero così bravo dietro. Devo dire che Conte mi ha aiutato molto sia dal punto di vista fisico che della tattica. Mi ha fatto migliorare. Se guardo al passato mi accorgo che non ero così. Qui sono contento e do tutto quello che serve per vincere. Ormai quando provo l’uno contro uno c’è sempre un altro giocatore pronto a dare una mano al difensore e quindi per me è molto più difficile. Per questo motivo cerco anche io di aiutare in difesa, perché ho capito quanto possa essere utile. Ho un buon rapporto con Nuno e ci parliamo molto in campo, so dove aiutare, dove spingere l’avversario e dove pressare per dargli una mano”, ha detto.

IL KVARA ATTACCANTE - Difensore sì ma Kvara non si è dimenticato come essere letale davanti. Dall’altro lato infatti lo stesso giocatore è chiamato a inventare, a saltare l’uomo, a creare superiorità. Una caratteristica questa che langue negli avversari e che invece è una delle prerogative del Psg dove praticamente tutti, in qualunque momento, possono creare una giocata decisiva. Chi lo marcherà? Appurato che il duello con Dumfries si replicherà anche in fase offensiva dei parigini, Inzaghi ha forse l’ultimo e unico dubbio di formazione proprio nella scelta del braccetto di destra. Il rientrante e non ancora al 100% Pavard o l’autore recente di goal ed errori Bisseck? La sensazione è che per una gara così importante possa prevalere l’esperienza e l’averle già disputate, motivo per cui il francese parte avvantaggiato. Meno forte fisicamente e meno esplosivo, Pavard dovrà tenere l’uno contro uno con il georgiano cercando di evitare di intervenire prima, di non farsi saltare in quanto, sul breve, potrebbe pagare dazio. Nel confronto quasi rusticano tra i due, Kvicha avrebbe forse patito maggiormente il tedesco che però rischia di incappare sempre in quegli errorini che hanno caratterizzato la sua stagione e che l’Inter in una gara così importante non può permettersi.

DECISIVO - Luis Enrique invece il suo unico ballottaggio lo ha davanti. Giocheranno in tre e uno dei fantastici quattro di cui dispone è destinato a partire dalla panchina. Kvara e Dembélé un posto ce l’hanno, l’ultimo invece se lo contendono Barcola e Doué, a testimonianza del gran parco attaccante dei parigini. Per Kvara il segreto di un attacco capace di segnare "solo" 92 reti in 34 gare di Ligue 1 sta sì nella grande qualità individuale di ognuno di loro ma anche nella scelta dell’allenatore di lasciarli liberi di muoversi, di cambiare posizioni, di scambiarsi, di creare. L’ex Napoli si trova a meraviglia con tutti. Ha lodato la professionalità del più giovane degli altri tre, l’atletismo di Barcola (“So di doverlo servire nello spazio perché è velocissimo”) e la persona che è l’ex Barcellona. “È diverso da come lo dipingono, è il ragazzo più divertente che conosca nel mondo del calcio ed è sempre pronto ad aiutarti, è una grande persona”, ha detto di Dembélé. Saranno loro due, come ma più di tutti gli altri, gli uomini da tenere d’occhio, decisivi in attacco e, soprattutto Kvaratskhelia, anche in difesa.