Kvaratskhelia ha "maledetto" la fascia sinistra del Napoli: così Conte è costretto a farne a meno

Continua la maledizione della fascia sinistra in casa Napoli e per Antonio Conte, ancora alle prese con le poche alternative in quella posizione dopo la partenza di Khvicha Kvartskhelia, accasatosi al Paris Saint-Germain nel mercato di gennaio e ora arrivato fino alle semifinali di Champions League, dove sarà impegnato insieme ai propri nuovi compagni contro l'Arsenal di Mikel Arteta per l'accesso all'ultimo atto di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio.

VUOTO - Il tecnico della compagine partenopea di fatto non è ancora riuscito a colmare il vuoto lasciato dal classe 2001 georgiano, arrivato nell'estate 2022 dalla Dinamo Batumi e autore di cinque goal e tre assist nello spezzone della Serie A 2024/25 disputato con gli azzurri. La soluzione naturale per sostituire Kvara era ovviamente David Neres, prelevato in estate dal Benfica e poco utilizzato nella prima parte di campionato, fino alla partenza del numero 77: il brasiliano però, nonostante delle buone prestazione soprattutto a cavallo tra dicembre 2024 e gennaio scorso, non è mai riuscito a garantire l'apporto dello stesso Kvaratskhelia, anche a causa di due infortuni: quello alla coscia tra marzo e aprile che gli ha fatto saltare 5 partite e quello recente al soleo della gamba sinistra, dove ha riportato una lesione distrattiva che potrebbe tenerlo fuori fino alla fine della stagione in corso.

ALTERNATIVE - Lo stesso Neres finora ha segnato solo tre gol con la maglia del Napoli (due in Serie A e uno in Coppa Italia) e quindi Antonio Conte spera di riuscire a sostituire l'ex Benfica e Ajax tra le altre, quantomeno sotto l'aspetto realizzativo: il tecnico leccese che non ha ricevuto grandi alternative dal mercato - tranne Okafor, utilizzato però solo per un totale di 36 minuti - ha provato diverse strade quando il brasiliano non era a disposizione, allargando Raspadori ma anche alzando Spinazzola, come successo anche nell'ultima sfida di campionato all'U-Power Stadium contro il Monza. La 'maledizione' però si è estesa a tutta la fascia sinistra e non solo ai giocatori offensivi che orbitano in quella zona di campo; infatti nel corso della stagione Conte ha dovuto fare a meno anche di Mathias Olivera per più di 30 giorni a causa di un fastidio al polpaccio, dello stesso Spinazzola per tre diversi problemi fisici e anche di Pasquale Mazzocchi (per 50 giorni sempre per problematiche legate al polpaccio), tutti e tre utilizzabili in posizioni più avanzate in momenti di difficoltà e di carenza di alternative sulla sinistra.