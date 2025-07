L’Al-Qadsiah fa sul serio per Retegui: offerta da 53 milioni all'Atalanta, la risposta della Dea

L’Al-Qadsiah insiste per Mateo Retegui: offerti 53 milioni di euro all'Atalanta per il bomber italiano. Ecco la risposta della Dea

L'assalto dell'Arabia Saudita a Mateo Retegui è già partito e dopo aver formulato la prima offerta negli scorsi giorni, l'Al-Qadsiah ha fatto recapitare unanuova offerta all'Atalanta da 53 milioni di euro. A riferirlo è il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sottolinea come ci sia stato un nuovo tentativo da parte del club saudita per provare a convincere la Dea ad aprire alla cessione del bomber atalantino che ha vinto la classifica marcatori dello scorso campionato di Serie A con 25 goal.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

La scorsa settimana, l'Al-Qadsiah era arrivato ad offrire 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore di proprietà dell'Atalanta. Cifra inferiore rispetto alla richiesta da 60 milioni che fa la Dea per privarsi del proprio attaccante. Il primo passo per intavolare una trattativa complessa, ma che potrebbe sbloccarsi a fronte della giusta offerta.

LA NUOVA OFFERTA- La novità di oggi è, quindi, la nuova offerta fatta recapitare dal club saudita all'Atalanta. Una proposta da 53 milioni di euro, bonus compresi. Anche questa offensiva è stata rispedita al mittente da parte della società bergamasca, anche se adesso la forbice tra domanda e offerta si è assottigliata in maniera sostanziale. Tra la richiesta della Dea, 60 milioni,e la proposta dell'Al-Qadsiah ballano, quindi, solamente 7 milioni di euro. Gli arabi sono, infatti, convinti di poter arrivare a un accordo economico con l'Atalanta e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo rilancio.

15 MILIONI A STAGIONE SUL PIATTO- Qualora l'Al-Qadsiahdovesse riuscire a trovare l'accordo con l'Atalanta sulle cifre dell'operazione, la palla passerebbe nelle mani di Retegui, per cui il club saudita ha già messo sul tavolo una proposta contrattuale da 15 milioni di euro netti a stagione. Dall'altra parte, però, l'attaccante italiano uscirebbe dai radar del calcio europeo e di conseguenza sarebbe tagliato fuori dalla possibilità di giocare la Champions League.

Nel caso in cui la cessione di Retegui all'Al-Qadsiahdovesse andare in porto, l'Atalanta sta sondando diverse alternative. Su tuttiLorenzo, l'attaccante dell'Udinese classe 2000 conteso dal Napoli, e Giacomo, in cerca di maggiore spazio e da mesi seguito e corteggiato dai dirigenti nerazzurri.