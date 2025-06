L'Atalanta rifonda la corsia sinistra, ma non vuole fare a meno di Lookman

Corsia sinistra rifondata con il doppio arrivo di Ahanor, terzino ed esterno, e Sulemana, ala offensiva, ma il nigeriano al momento resta intoccabile

Honest Ahanor e Kamaldeen Sulemana. Da domani, quando le trattative diverranno ufficiali, l'Atalanta avrà due rinforzi in più, già pronti a sostenere le visite mediche col nuovo club nerazzurro. Entrambi andranno a rifondare la corsia sinistra bergamasca ma non daranno il via libera alla partenza di Lookman.

I RINFORZI SULLA SINISTRA- Ahanor, gioiellino del Genoa classe 2008, potrà essere utile tanto come terzino quanto come esterno, per sostituire Ruggeri, colpo dell'Atletico Madrid da 20 milioni, e dare un ricambio a Zappacosta, spesso spostato anche a destra. Mancino di buona struttura fisica, Ahanor potrebbe sbloccare la ripartenza di Bakker, che inizialmente voleva essere monitorato da Juric per l'inizio del ritiro dopo l'esperienza in prestito al Lille. Per non creare sovraffollamente sulle fasce però, è probabile che Bakker torni in prestito o venga ceduto a qualche club per i 10 milioni investiti ai tempi dai Percassi.

LO VUOLE JURIC - Sulemana invece, espressa richiesta di Juric che l'ha allenato al Southampton fino a pochi mesi fa, è un esterno offensivo a cui piace spaziare per tutto il fronte d'attacco, partendo da sinistra e accentrandosi. Un jolly come Pasalic, figure che cerca il nuovo tecnico croato per aprire il suo ciclo a Bergamo. Due spese importanti sulla corsia mancina, l'Atalanta verserà 40 milioni circa in totale per i due. Nonostante questo, il loro arrivo non sbloccherà in automatico la partenza di Lookman.

LA SITUAZIONE DI LOOKMAN- Per diversi motivi. Prima di tutto, l'ala sinistra ghanese classe 2002 Sulemana ha ancora tanto margine di miglioramento e poca esperienza. In secondo luogo, l'Atalanta non ha bisogno di vendere, ha i conti a posto e valuta il nigeriano, un elemento cardine del tridente nerazzurro, 60 milioni. Una cifra che ha fatto desistere il Napoli, la diretta concorrente con cui i nerazzurri sono restii a trattare. Lo stesso nigeriano, dopo la partenza di Gasperini, vuole valutare bene la sua posizione, a Bergamo giocherebbe la Champions da protagonista, idolo dei tifosi dopo la tripletta per la Coppa in Europa League. La sua partenza è tutt'altro che scontata, anche se il suo sogno è quello di tornare in Premier.

SIRENE DALLA PREMIER - L'Arsenal ha bussato alla porta riaprendo i dialoghi di dieci mesi fa ma nessuna offerta concreta è per ora arrivata a Zingonia. L'Atalanta si comporterà come l'anno scorso con Koopmeiners: non farà sconti, al massimo si scenderà di qualche milione grazie all'aggiunta di bonus, e terrà conto del volere del giocatore. La società, dopo il cambio in panchina, non vuole stravolgere la squadra, ma anzi ripartire dai suoi punti fermi: Lookman è uno di quelli e, almeno fino a una maxi cifra irrinunciabile, lo blinderà.