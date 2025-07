L'Atalanta Under 23 cambia allenatore: Modesto risolve il contratto

La squadra B nerazzurra cambia guida tecnica dopo due stagioni. Il contratto con Modesto verrà risolto.

Doppio cambio di panchina per l'Atalanta. Oltre a Gian Piero Gasperini, che ha lasciato il club nerazzurro per accettare l'offerta della Roma dopo 9 stagioni e un'Europa League conquistata, anche l'Under 23 bergamasca cambia guida tecnica.

Se al posto di Gasperini è arrivato Ivan Juric, resta ora da capire chi raccoglierà le redini della squadra B dell'Atalanta in vista della prossima stagione di Serie C.

RISOLUZIONE - A guidare l'Atalanta Under 23 non sarà più Francesco Modesto. L'allenatore classe 1982 lascia dopo due stagioni in nerazzurro, risolvendo il suo contratto.