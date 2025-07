L'Equipe - Messi, nuove tentazioni dall'Arabia: lo vuole l'Al-Ahli di Kessie

Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto a dicembre e, alla riapertura del mercato, potrebbe essere tentato da un trasferimento nel club campione d'Asia. Per rilanciare la sfida al rivale portoghese

Le smentite di rito arrivate immediatamente dopo l'eliminazione dal Mondiale per club per mano del Paris Saint-Germain non sono bastate a placare le indiscrezioni sul futuro di Leo Messi. Che, archiviata la partecipazione ad un torneo disputato negli Stati Uniti – sede con Messico e Canada della prossima edizione della Coppa del Mondo di cui l'Argentina è detentrice – ha già programmato nella sua testa come prossimo obiettivo proprio la difesa del titolo conquistato nel dicembre 2022. L'ultimo grande torneo con la maglia della Selecciòn e probabilmente il preludio ad un ritiro non più così lontano nel tempo. Secondo L'Equipe, per arrivare a questo appuntamento nelle condizioni migliori, Messi starebbe facendo qualche riflessione, in vista della scadenza del suo contratto con Inter Miami, che sopraggiungerà alla fine di dicembre.





Per il quotidiano francese, il desiderio dei vertici del calcio saudita di ricreare la rivalità con Cristiano Ronaldo (fresco di prolungamento con l'Al-Nassr) che ha contraddistinto l'ultimo ventennio sul palcoscenico internazionale – unito alle manovre di promozione del Mondiale che nel 2034 si giocherà proprio in Arabia e di cui la Pulce è testimonial – starebbe spingendo l'Al-Ahli, la squadra vincitrice della Champions League asiatica nella quale militano tra gli altri Roberto Firmino e l'ex Milan Franck Kessie, ad informarsi sulla situazione del fuoriclasse di Rosario. Che ai media argentini e ai dirigenti di Inter Miami avrebbe recentemente ribadito il suo desiderio di tenere la franchigia di MLS in cima alla lista delle preferenze per il suo futuro.





Non va dimenticato come Messi e la sua famiglia, dopo essere stati protagonisti di un viaggio di natura commerciale in Arabia Saudita nei mesi antecedenti alla sua separazione dal Paris Saint-Germain nel quale ebbe modo di valutare la prospettiva di terminare lì la sua carriera, optò per una scelta di vita diversa. Trasferirsi negli Stati Uniti, in una città come Miami di fronte impronta ispanica e ispanofona e per la presenza in rosa di vecchi amici come Luis Suarez, Jordi Alba e Sergi Busquets.





L'irruzione sulla scena dell'Al-Ahli va comunque tenuta in considerazione alla luce delle speculazioni sulla delusione del campione argentino sull'andamento dell'ultimo Mondiale per club, che avrebbe rivelato la scarsa competitività della sua attuale squadra e del calcio americano rapportato al livello dei top club europei. Con un altro Mondiale nella testa già da oggi da iniziare a preparare nelle migliori condizioni possibili.