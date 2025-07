L'ex Juventus Correia cambia squadra: soldi anche per i bianconeri

Il classe 2001 Felix Correia, ex giocatore della Juventus attualmente in forza al Gil Vicente, verso il Lille: quanto incassano i bianconeri?

Il classe 2001 Felix Correia, ex giocatore della Juventus attualmente in forza al Gil Vicente, sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in Ligue 1. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il giocatore sarebbe molto vicino al trasferimento al Lille, una situazione che ha un risvolto anche per la Juventus.

Il club bianconero, infatti, vanta il diritto ad incassare il 25% della somma d'acquisto del cartellino di Correia da parte dei transalpini. Il Lille dovrebbe chiudere l'acquisti di Correia con il Gil Vicente sulla base di 7 milioni di euro, con la Juventus che, quindi, dovrebbe incassare 1,75 milioni di euro.

Correia ha giocato con la Juventus Under 23 nella stagione 2020-21, totalizzando 30 presenze e 8 goal. Nella stessa stagione, l'attaccante portoghese ha raccolto anche una presenza, in campionato, con la prima squadra bianconera, allora allenata da Andrea Pirlo. Al Gil Vicente, Correia ha uno score di 65 presenze e 15 goal.