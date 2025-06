L'Inter avanza per Luis Henrique: obiettivo fumata bianca prima della finale

La trattativa è entrata nel vivo e l’Inter si augura che non ci siano sorprese inattese. I contatti tra i club sono diventati frequenti, Ausilio è a lavoro da diversi giorni nel tentativo di limare un po’ il prezzo e sembra che da questo punto di vista i francesi si siano mostrati disposti a concedere uno sconto per Luis Henrique, esterno classe 2001 su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi ormai da mesi. La richiesta iniziale aveva spiazzato i dirigenti di viale della Liberazione, al primo approccio il Marsiglia aveva sparato altissimo, chiedendo tra i 30 e i 35 milioni di euro per il cartellino del brasiliano, prezzo drasticamente calato con il tempo, visto che adesso pare che l’affare possa chiudersi a 21 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 25/27 milioni di euro. Non pochi, ma la cifra che l’Inter è disposta a spendere è proporzionale alla stima che a Milano nutrono per il calciatore, visto che in viale della Liberazione sono convinti che abbia tutto per diventare un crack.

Un affare che può decollare anche grazie ai buoni uffici con RocNation, il rapporto con l’agenzia è nato ai tempi di Lukaku, si è rafforzato con Dimarco e adesso potrebbe ulteriormente consolidarsi. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la definizione dell’affare, i nerazzurri hanno in mano da tempo il sì del calciatore e questo li rende tranquilli in merito ad eventuali abboccamenti del club francese con altre pretendenti. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il calciatore possa essere tra gli ospiti a Monaco per la finale di Champions League, magari già da nuovo calciatore nerazzurro, almeno in via ufficiosa. Anche se tutto sommato la questione diventerebbe ufficiale qualche giorno più tardi, visto che l’Inter conta di tesserare Luis Henrique nella finestra di giugno, ovviamente con lo scopo di poterlo avere a disposizione già per il Mondiale per Club, che si giocherà in America a partire dal prossimo 14 giugno.

L’Inter avanza verso Luis Henrique, convinta dai mezzi tecnici del calciatore e sicura che certe lacune possano essere sistemate con il tempo e con il lavoro, un po’ come accaduto con Dumfries. È esattamente questo il parallelo su cui stanno ragionando in viale della Liberazione da quando hanno iniziato ad osservare le prestazioni di Luis Henrique, che nell’idea tattica andrà a occupare proprio quella casella lì, per giocarsi il posto con l’esterno olandese, divenuto un pilastro di questa formazione, ma privo di un vice della stessa caratura. La fase difensiva di Luis Henrique non è all’altezza degli standard nerazzurri, ma si lavorerà su questo aspetto per fargli assimilare certi concetti il più velocemente possibile. Tra le sue qualità, invece, ci sono la fisicità, l’abilità tecnica, l’adattabilità su entrambe le corsie laterali e la capacità di saper fare gol, con un potenziale da doppia cifra. Attese novità nelle prossime 48/72 ore.