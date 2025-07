L'Inter dà il benservito a Taremi: dal flop alle richieste sul mercato, chi lo vuole. E il suo addio può sbloccare un nuovo arrivo

L'avventura di Mehdi Taremi in nerazzurro è destinata a concludersi dopo una sola, deludente, stagione. Quattro squadre lo hanno messo nel mirino: con la sua partenza l'Inter può portare in rosa un nuovo attaccante

Sul tavolo dell'Inter, in pieno calciomercato, c'è aperto il dossier Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, bloccato dai nerazzurri mesi prima del suo effettivo arrivo a Milano, prometteva goal a grappoli e un gran sostegno alla Thula. La sua prima stagione all'Inter però si è rivelato un fiasco tanto che, con ogni probabilità, resterà un unicum. Dopo il flop ben rappresentato dalle sole 3 reti (di cui 2 su rigore) in 43 presenze, l'ex Porto sarà accompagnato alla porta.

FOGLIO DI VIA - Nel mercato di taglio agli ingaggi superflui e di svecchiamento impostato dalla proprietà americana di Oaktree, i suoi tre milioni netti, blindati fino al 2027, stridono parecchio con la nuova filosofia. E, come per Arnautovic e Correa, suoi colleghi di attacco della scorsa stagione, ma più di panchine che di minuti in campo, la soluzione pensata dall'Inter è quella di un addio senza troppi rimorsi. Se per i primi due però la cessione è arrivata di default, vista la scadenza dei loro contratti, la situazione dell'iraniano è ben più complessa, visto un accordo con lui per ulteriori due anni. Arrivato a zero, i nerazzurri avrebbero voluto cederlo cercando magari di mettere nelle casse una bella plusvalenza: le prime valutazioni per lui erano intorno ai 10 milioni di euro, trattabili, ma, una volta perlustrato il mercato, i nerazzurri si sono accorti che sì qualche richiesta per lui c'era in giro per il mondo ma che difficilmente qualcuno avrebbe sborsato quella cifra. Ecco perché in viale della Liberazione si è aperto anche alla cessione del giocatore senza chiedere grossi indennizzi. Liberarsi di quei 3 milioni netti insomma sarebbe già un buon presupposto per avallare l'operazione.

MERCATO - Su Taremi, 33 anni il prossimo 18 luglio, ci sono richieste dalla Premier League (Fulham e Nottingham Forest) e dalla Superlig (Fenerbahce e Besiktas): al giocatore non dispiacerebbe la pista inglese ma sono le turche che ci stanno provando con più insistenza. Alla squadra di Mou è stato proposto dall'agente, quella di Abraham invece fiuta il colpo e sarebbe ben disposta a concedere una nuova chance a un giocatore che, al Porto, aveva messo assieme 91 goal in 182 partite. Nelle prossime settimane questi sondaggi, questi primi abboccamenti dovranno trasformarsi in veri e propri contatti in modo da ri-sbloccare anche il mercato dei nerazzurri in attacco.

SOSTITUTO - Con Lautaro Martinez e Thuram imprescindibili, con Pio Esposito in rampa di lancia e il nuovo arrivo Bonny, il reparto offensivo avrà un look rinnovato e fresco. Dovesse concretizzarsi poi la partenza di Taremi, Marotta e Ausilio si concentrerebbero su un profilo diverso: a Chivu non serve un 9 classico quanto un altro tipo di attaccante. La richiesta dell'ex Parma infatti è un giocatore offensive che possa spaziare tra il ruolo di punta e quello di trequartista, di esterno offensivo, in modo da aprirgli nuove possibilità e nuovi moduli. Giocatori insomma alla Asensio (complicato), alla Nico Paz (ancora più complicato). Tutto passa però dall'iraniano, da ciò che doveva essere e non è stato e da quello che potrà portare con la sua partenza. Senza troppi rimpianti.