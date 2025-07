L'Inter sembra fare sul serio, l'Atalanta fa muro ma è tutto nelle mani di Ederson

Il centrale brasiliano è considerato incedibile dai dirigenti nerazzurri, ma l'ultima parola sul suo futuro l'avrà il giocatore, tentato dall'Inter

L'Inter ha preparato il piano strategico per portarsi Ederson a San Siro, ma il centrocampista è considerato incedibile dall'Atalanta. Guai però a fare i conti senza l'oste: un'estate fa anche Koopmeiners era stato blindato dalla dirigenza bergamasca, ma poi la ferrea volontà del giocatore di andare alla Juve e un paio di certificati medici avevano riscritto la storia dell'operazione. Adesso le intenzioni di Inter e Atalanta sono chiare, per capire quale sarà il futuro del nuovo pupillo di Ancelotti però serve la parola del neo ventiseienne, che oggi ha festeggiato il compleanno consapevole di dover fare presto un bilancio. Tra una settimana inizierà il ritiro a Zingonia con il nuovo allenatore Juric e le cose potrebbero sbloccarsi in un senso o nell'altro.

LE CIFRE- L'Inter per regalare uno dei centrocampisti più forti della Serie A a mister Chivu è disposta a cedere pezzi pregiati, non solo Calhanoglu, ma anche Frattesi, Sebastiano Esposito e Stankovic. Quattro operazioni che però richiederanno tempo, mentre i Percassi e i Pagliuca vorrebbero formare subito la squadra e capire quindi se trovare un altro centrale dello stesso livello di Ederson, dopo che il prescelto Ricci ha preferito il Milan all'Atalanta. Non basteranno poi nemmeno 50 milioni: per il brasiliano da 139 partite a Bergamo, condite da 13 gol e 4 assist, ne serviranno almeno 60.

LA STRATEGIA BERGAMASCA- Ederson dal canto suo è molto ambizioso e sicuramente non è rimasto indifferente all'interessamento dell'Inter. La strategia dell'Atalanta però è chiara e la sta esercitando con tutti gli altri big coinvolti, da Retegui, tentato dalle sirene arabe, a Lookman, che all'Atletico ritroverebbe Musso e Ruggeri. Fissare un prezzo molto alto per sfiduciare chi chiama a Zingonia e incentivare il giocatore a restare, mettendolo al centro del progetto. Così come farà per Ederson, a cui aspetta una stagione da protagonista in Champions in coppia con il capitano Marten De Roon.

