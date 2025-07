Gabriele Conflitti 09 lug 2025 , 09:09 Ultimi aggiornamenti: 09 lug 2025, 09:09

La Cremonese affonda per Floriani Mussolini: passi avanti con la Lazio

I lombardi in pressing sul club biancoceleste per avere in prestito il terzino classe 2003 ex Juve Stabia.

