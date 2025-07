La Cremonese al lavoro sul mercato: Nicola può salvarla?

I lombardi sono tra le novità del prossimo campionato. La guida tecnica è una certezza, ma la rosa ha ancora troppe incognite.

DavideNicola fa spesso e volentieri rima con salvezza. Negli ultimi dieci anni, il tecnico piemontese è riuscito in ben quattro occasioni a salvare squadre che sembravano sull'orlo del precipizio. Tra queste impossibile non menzionare il Crotone, la Salernitana, l'Empoli e l'ultima esperienza di Cagliari.

Per questo motivo la Cremonese, recentemente tornata in A dopo due anni di purgatorio in Serie B, ha scelto di puntare su di lui come erede di Giovanni Stroppa, tecnico artefice della promozione ma recentemente accasatosi al Venezia in categoria.

I grigiorossi, almeno per la panchina, hanno deciso di puntare su una certezza. Ma ora c'è un mercato da fare. E qui sorgono i problemi. La Cremonese a oggi non ha un organico in grado di centrare la salvezza, almeno sulla carta, e dovrà necessariamente puntellare la rosa con profili di esperienza e qualità.

Sfumata l'idea Sportiello per la porta, restano vive le piste Gollini e Fulignati, mentre a centrocampo il nome nuovo è quello di Zerbin del Napoli. La trattativa con il club di De Laurentiis è però tutt'altro che semplice da impostare.

Sempre in mediana, piacciono Grassi e Maleh, entrambi allenati da Nicola a Empoli e considerati due fedelissimi del tecnico piemontese. Ma molto servirà anche in attacco dove al momento non si registrano grossi movimenti in entrata per i lombardi.

Nel mentre è stato perfezionato l'acquisto in prestito di Romano Floriani Mussolini, arrivato dalla Lazio dopo l'ottima stagione giocata in Serie B con la Juve Stabia.

La sensazione è che per rendersi veramente competitive con le altre rivali nella corsa alla salvezza, la Cremonese debba fare ancora moltissimo e che al momento parta un gradino indietro rispetto alle altre. Ma per mister Nicola, quasi nulla è impossibile quando si tratta di imprese leggendarie. Chiedere dalle parti di Salerno.