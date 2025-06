La festa di Giuseppe Rossi a Firenze: 5-7 tra Fiorentina e Pepito Team con rovesciata di Mario Gomez

Si è celebrata nel tardo pomeriggio la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi, ex attaccante di Manchester United, Parma, Villarreal e Fiorentina tra le altre. E proprio a Firenze Pepito ha scelto di radunare tanti amici e campioni per una grande festa.

FIORENTINA (4-3-3): Toldo, Jorgensen, Gonzalo, Badelj, Vargas; Pizarro, Aquilani, Borja Valero, Giuseppe Rossi, Toni, Batistuta. Allenatore: Roberto Dellapina. A disposizione: Mareggini, Barca, Giusti, Cinigiani, Dessena, Ceccherelli, Ardito, Riganò, Paggetti, Flachi.

PEPITO TEAM (4-3-3): Frey; Capdevila, Godin, Vidic, Criscito; Senna, De Rossi, Cani; Ilicic, Mario Gomez, Candreva. Allenatore: Manuel Pellegrini. A disposizione: Sirigu, De Vita, Piccini, Birghilotti, Fusi, Lupoli, Cigarini, Somigli, Mantelli.

La partita, per quanto il risultato fosse un aspetto del tutto secondario, se l'è aggiudicata la squadra "ospite", con il risultato di 5-7. Sono andati in goal Rossi (due volte), Toni, Batistuta e Riganò per i viola, doppietta di Gomez (uno in rovesciata), doppietta di Ilicic, Flachi, Lupoli e Paggetti. "Vi voglio bene", ha detto Rossi all'uscita dal campo, sottolineata dalla standing ovation del Franchi.