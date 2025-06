La finale di Donnarumma: i tifosi del Milan gli chiedono di fermare l'Inter, che lo segue per il futuro

Paris Saint-Germain e Inter si giocano la vittoria della Champions League e per Gianluigi Donnarumma sarà una partita molto speciale. Per l'importanza della posta in palio indubbiamente, ma anche per i paradossi della finale: da rinnegato può tornare nelle grazie dei tifosi del Milan, fermando quella che potrebbe anche diventare la sua prossima squadra.

Inter per il portierone classe 1999 vuol dire derby fin da ragazzino, da quando ai colori nerazzurri preferì quelli rossoneri che aveva sempre avuto nel cuore. Dalle giovanili alla Prima squadra, Gigio ha già affrontato tante volte i "cugini" ma questa volta tutto è diverso. E' una finale di Champions, la prima della carriera. C'è la possibilità di consacrarsi come miglior portiere al mondo e dunque la sfida a distanza con l'interista Yann Sommer. La maglia del Milan è solo un ricordo dopo la brusca separazione del 2021 e la pesante rottura con i suoi ormai ex tifosi. Pronti però a una tregua per l'occasione, mettendo da parte anche le voci su un possibile futuro proprio sull'altra sponda del Naviglio.



"DOLLARUMMA" - Riavvolgiamo il nastro e torniamo al 2020/21, l'ultima stagione di Donnarumma al Milan. Un'annata da protagonista nella cavalcata che riporta il Diavolo in Champions League dopo sette anni di assenza, un'annata vissuta in bilico per il contratto in scadenza. Tante le discussioni, il lungo tira e molla tra l'allora dirigenza Maldini-Massara e il compianto agente Mino Raiola. Poi la decisione più sofferta dalla piazza rossonera e dalle casse del club: niente accordo e addio a parametro zero, con seguente firma di contratto quinquennale con il PSG. Una separazione mai digerita dal mondo milanista, soprattutto per i modi, per non aver garantito nemmeno un euro di guadagno al club che lo ha cresciuto e consacrato tra i grandi del pallone.

Un tradimento insomma, una ferita tuttora aperta come testimoniano anche le recenti dichiarazioni di uno come Zvonimir Boban: "È una storia molto dolorosa e anche molto poco dignitosa". Solo l'ultima conferma di come il tempo non abbia smorzato la rabbia dei tifosi casciavit, manifestata fin da subito nelle occasioni in cui Gigio ha rimesso piede a San Siro. Con la Nazionale ad esempio, nota a tutti l'accoglienza del suo ex stadio la prima volta in cui è tornato con la maglia dell'Italia. Fischi assordanti, striscioni eloquenti ("mercenario" l'epiteto più gettonato). E le banconote finte lanciate in campo con la sua faccia stampata sopra: "Dollarumma", chi può dimenticare il soprannome coniato, utilizzato e riutilizzato all'infinito. Anche a distanza di anni, anche quando - nel 2023 - per la prima volta Donnarumma ha giocato a San Siro da avversario del Milan: fischi, cori, striscioni, le banconote rispolverate e lanciate nuovamente in campo, le magliette con il numero 71 (che nella smorfia napoletana non rappresenta una figura certamente positiva).

ORA IL MILAN FA IL TIFO PER LUI - "Non so se Donnarumma sia ancora un milanista per i milanisti" si è chiesto Boban riflettendo su quale sia la percezione dell'ambiente nei confronti del portiere prima osannato e poi detestato. Ma qualcosa è cambiato, Gigio almeno per una notte può tornare simbolicamente a indossare guantoni rossoneri e può tornare a contare sul sostegno dei suoi vecchi tifosi, pronti a una sorta di "tregua". L'occasione di "redenzione" d'altronde è lì che lo aspetta, a Monaco di Baviera. E la richiesta del mondo Milan è molto semplice: fermare l'Inter, impedire la conquista della quarta Champions League ai rivali di sempre. Che poi, chiaramente, è la richiesta e il sogno di chi lo stipendia e lo sostiene adesso, il PSG e i suoi tifosi, ma per i tifosi milanisti questo è un aspetto secondario. La stagione è stata un incubo e ha fatto sprofondare il Diavolo all'inferno, vedere il trionfo dell'altra parte di Milano renderebbe il tutto ancor più amaro e allora mettere da parte il risentimento per Donnarumma tornare a fare il tifo per lui almeno per 90 minuti - o più - diventa quasi automatico.

E L'INTER LO SEGUE - Quale sarà il risultato e se questo possa portare effettivamente al "perdono" da parte dei tifosi rossoneri lo si potrà scoprire solo nella notte di Monaco e nei giorni successivi. Ancor più incerto è cosa potrà riservare il futuro dopo quella finale. Donnarumma si prepara infatti a entrare nel suo ultimo anno di contratto con il PSG (scadenza 30 giugno 2026) e il rinnovo non è ancora nell'aria. "Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo e la scelta è della società, se vogliono che io rimanga io rimango, c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio", aveva detto Gigio a Prime Video dopo la vittoria sull'Arsenal nella semifinale di ritorno.

Palla al club dunque, ma la possibilità che lasci Parigi a zero così come era arrivato c'è. E in questo contesto si inseriscono diversi club che fiutano la possibilità di tuffarsi sul portiere della Nazionale, se non subito al termine della prossima stagione. Nelle ultime settimane sono emerse voci sulla Juventus, ma tra le società da tenere maggiormente sotto osservazione c'è proprio quella che lo sfiderà nell'ultimo atto della competizione. L'Inter oggi è coperta nel ruolo con Sommer, ma già lo scorso dicembre il presidente nerazzurro Beppe Marotta non aveva chiuso la porta di fronte all'eventualità di piazzare il colpo Donnarumma, specialmente a zero: "È consuetudine che vengano accostati a grandi club giocatori in regime di svincolo: abbiamo una rosa competitiva per i nostri obiettivi, non abbiamo ansie per colmare dei buchi. La nostra attività è quella di sondare sempre le situazioni e le ipotesi di mercato congeniali al nostro modello: da qua a dire che stiamo negoziando qualcosa, no di sicuro". Certo ci sono degli aspetti da considerare, su tutti quello economico relativo a ingaggio e commissioni. Quei 7 milioni di euro netti a stagione percepiti a Parigi da Gigio sono quasi 13 al lordo (12,7 circa), non una cifra proibitiva per le grandi del calcio italiano ma un investimento importante per un portiere che nel 2026 avrà 27 anni, nel pieno della carriera e con tanti anni ancora davanti.

Fermare oggi l'Inter per festeggiare la Champions con il PSG e conquistare il "perdono" dei tifosi del Milan, con il rischio di un nuovo e probabilmente più pesante tradimento futuro in caso di sì ai nerazzurri: sarà una finale speciale, affascinante e a tratti paradossale per Donnarumma.