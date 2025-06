La Fiorentina può inserirsi per Dzeko: il fattore Pioli diventa decisivo

A 39 anni - saranno 40 a marzo - Edin Dzeko non ci pensa a ritirarsi. Anzi, l'attaccante bosniaco torna al centro del mercato italiano. I riflettori sono accesi su di lui, dopo due stagioni in Turchia al Fenerbahçe è andato via per la scadenza naturale del contratto e ora, da svincolato, può diventare un'occasione per chi cerca una punta d'esperienza e qualità. Il Bologna è la squadra in pole e quella che si è mossa per prima, più indietro c'è il Como ma occhio alla Fiorentina, perché i viola potrebbero provare il sorpasso nelle prossime settimana.

LA FIORENTINA PROVA A INSERIRSI PER DZEKO - Prima di iniziare il mercato dei giocatori a Firenze devono risolvere il nodo allenatore: la trattativa con Pioli è in fase avanzata ma al momento in stand by dopo l'interessamento della Nazionale, se però l'ex Milan dovesse tornare sulla panchina viola - ha già allenato la Fiorentina dal 2017 al 2019 - come riporta Alfredo Pedullà Dzeko potrebbe diventare un obiettivo concreto. Il tecnico è un grande estimatore del bosniaco e potrebbe chiedere alla dirigenza di provare concretamente a prenderlo.

I NUMERI DI DZEKO COL FENERBAHCE - Oggi la squadra in vantaggio su tutti è il Bologna, che da settimane sta portando avanti i contatti con l'entourage del giocatore cercando di trovare una quadra sul contratto. Dzeko ha lasciato il segno al Fenerbahçe, Mourinho non ha mai rinunciato a Edin nonostante l'età. E lui, rispondeva sempre presente. Nessun giocatore del campionato turco ha fatto più partite di lui considerando tutte le competizioni stagionali: 53 presenze, come il compagno di squadra Dusan Tadic. Inoltre, Dzeko ha segnato 21 gol stagionali superando per la seconda volta consecutiva il tetto delle 20 reti (erano state 25 nel 2023/24); prima di questi due anni in Turchia, c'era riuscito solo una volta quando con totalizzò 24 centri con la Roma nel 2017/18.