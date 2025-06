Dopo un anno dalla nascita del progetto, il Milan Futuro è retrocesso in Serie D. La squadra rossonera ha perso il playout contro la Spal perdendo 0-2 la gara di ritorno dopo aver vinto per 1-0 la sfida dell'andata. Risultato ribaltato e la squadra di Oddo è affondata. Una stagione negativa che non è mai decollata, a febbraio inoltrato è arrivato il cambio in panchina con l'arrivo dell'ex allenatore di - tra le altre - Pescara e Udinese al posto di Bonera, per il quale era la prima esperienza da allenatore. Il Milan Futuro ha sempre viaggiato nella bassa classifica rimanendo spesso anche in zona retrocessione, ha provato a rimanere aggrappato alla salvezza attraverso i playout ma i risultati non sono stati quelli sperati.

I NUMERI DI CAMARDA CON IL MILAN - Eppure scorrendo la rosa rossonera ci sono diversi giocatori di talento, giovani in rampa di lancio che quest'anno avevano i riflettori puntati. Un nome? Francesco Camarda, classe 2008 che in questa stagione ha fatto su e giù tra prima squadra e Milan Futuro: l'attaccante ha giocato 9 partite in Serie A più 4 di Champions, 20 gare con la seconda squadra tra campionato e Coppa Italia di Serie C, totalizzando 7 reti e 2 assist; inoltre, Camarda è sceso in campo anche con la Primavera giocando una partita di Youth League, circa un'ora contro il Liverpool.

LA GESTIONE DI CAMARDA DOPO LA RETROCESSIONE DEL MILAN FUTURO IN SERIE D - Sarà un'estate importante per il futuro di Camarda, perché dopo la retrocessione del Milan Futuro in Serie D la società dovrà scegliere come gestire il talento classe 2008. Al momento quello che filtra è che ci sono due possibilità: la prima è che salga stabilmente in prima squadra, crescendo vicino a giocatori più importanti provando a ritagliarsi un po' di spazio; l'alternativa è un prestito in Serie A o in Serie B, con l'obiettivo di farlo giocare con più continuità e fargli fare esperienza ad alti livelli.