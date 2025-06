La guida completa a Euro Under 21 2025: Spagna favorita in Slovacchia, Italia possibile outsider

E’ tutto pronto per l’Europeo Under 21. Si parte mercoledì pomeriggio, in Slovacchia, con la manifestazione continentale che vedrà presenti anche gli Azzurrini. Prende il via il torneo con la sfida fra i padroni di casa e la Spagna, match che si disputerà al National Football Stadium di Bratislava.

Grande interesse per la formazione Under 21 dell’Italia guidata da Carmine, con i ragazzi che sognano il sesto trionfo in categoria, un trofeo che manca da 21 anni all’universo calcistico italiano.

Ma quali saranno gli ostacoli nel percorso degli Azzurrini? Scopriamolo insieme.