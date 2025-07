La Juve Stabia chiude per Vavassori: superato il Catanzaro

I gialloblù superano la concorrenza dei calabresi e prendono in prestito il giovane attaccante prodotto del vivaio dell'Atalanta.

Ha vissuto una stagione da protagonista in Serie C con l'Atalanta Under 23. Ma ora, DominicVavassori è pronto al passaggio di categoria.

L'attaccante prodotto del vivaio nerazzurro, è molto vicino al trasferimento alla JuveStabia, che dopo l'eliminazione dai play off punta ad un altro campionato ricco di soddifazioni.

Vavassori passerà in gialloblù in prestito secco annuale, con la società campana che ha superato la forte concorrenza del Catanzaro nella corsa al giocatore.